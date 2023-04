El Papa ha presidit la missa del Diumenge de Rams en què ha denunciat que avui hi ha molts "cristians abandonats" que són "descartats amb guant blanc" i ha instat que la seva veu no "es perdi en el silenci ensordidor de la indiferència".

"Hi ha tants cristians abandonats, invisibles, amagats, que són descartats amb guant blanc: nens no nascuts, ancians que han estat deixats sols, malalts no visitats, discapacitats, ignorats, joves que senten un gran buit interior sense que ningú escolti realment el seu crit de dolor", ha exclamat el Papa durant l? homilia del primer dia de la Setmana Santa que commemora l? entrada triomfal de Jesucrist a Jerusalem.

Així, ha recalcat que hi ha pobles sencers explotats i abandonats a la seva sort . "Hi ha pobres que viuen a les cruïlles dels nostres carrers, amb els quals no ens atrevim a creuar la mirada; emigrants que ja no són rostres, sinó números; presos rebutjats, persones catalogades com a problemes", ha afegit.

Francisco ha arribat a la plaça de Sant Pere per presidir la missa solemne del Diumenge de Rams un dia després de rebre l'alta de l'hospital romà, on va estar ingressat quatre dies per una bronquitis.

Està previst que el Papa presideixi les cerimònies de la Pasqua , però no que les celebri, cosa que va a càrrec de diversos cardenals. Així, l'encarregat de celebrar l' Eucaristia aquest diumenge de Rams amb el bisbe de Roma ha estat el purpurat Leonardo Sandri , argentí com Bergoglio. Es pretén així evitar que es fatigui després de la seva hospitalització, repetint una fórmula que ja es va experimentar durant la Setmana Santa de l'any passat a causa dels problemes de mobilitat del Pontífex. Va passar el mateix al funeral de Benet XVI el mes de gener passat.

Durant l'homilia, el Pontífex ha destacat que les "persones rebutjades i excloses" són icones "vives" de Crist. "Ens recorden la bogeria del seu amor, el seu abandó que ens salva de tota solitud i desolació", ha dit.

Per això, ha instat els catòlics que sàpiguen estimar Jesús "en cada persona abandonada" . "Demanem la gràcia de saber veure i reconèixer al Senyor que segueix cridant-hi. No deixem que la seva veu es perdi en el silenci ensordidor de la indiferència. Déu no ens ha deixat sols; cuidem aquells que han estat deixats sols", ha recalcat.

De la mateixa manera, ha manifestat que Jesús va patir a les seves carns l'allunyament de l'abandó per "acollir en el seu amor" les caigudes i la desolació de la humanitat i, en concret, perquè cap "pogués considerar-se sol i insalvable".

"Germà, germana, ho va fer per tu, per mi, perquè quan tu, jo, o qualsevol es vegi entre l'espasa i la paret, perdut en un atzucac, sumit en l'abisme de l'abandó, absorbit pel remolí del perquè, pugui tenir esperança", ha sentenciat.

L' estat de salut del Pontífex argentí, de 86 anys, va començar a suscitar preocupació després de l'audiència general de dimecres passat, quan va ser traslladat en ambulància fins a l'hospital Gemelli de Roma per dificultats respiratòries.

Aquest quadre mèdic també va posar en dubte la seva possible participació en els ritus de Setmana Santa, però el Vaticà va anunciar finalment divendres que Francesc rebria l'alta l'endemà - dissabte- i que presidiria totes les cites litúrgiques de la setmana més significativa per a l'Església catòlica, en què es commemora la mort i resurrecció de Crist. Les celebracions continuaran fins a la missa de Pasqua, el diumenge 9 dabril.

Com en altres ocasions ia causa dels problemes de mobilitat que l'obliguen a desplaçar-se en cadira de rodes pels dolors que arrossega al genoll dret, Francisc només presidirà la cerimònia de diumenge de Ramos, assegut al centre de l'altar .

El Pontífex compleix així la seva agenda de treball, mostrant al món que s'ha recuperat. "Segueixo viu", ha fet broma amb fidels i periodistes a la sortida de l'hospital Gemelli de Roma aquest dissabte al matí. Quan li van preguntar com se sentia, va explicar una anècdota sobre la mort i va afegir: "Només vaig sentir malestar, però no vaig tenir por".

La missa de diumenge de Ramos obre una setmana atrafegada a l'agenda del pontífex, que inclou la missa 'In Coena Domini' del Dijous Sant a la presó de menors de Casal del Marmo, a Roma. El director de l'Oficina de Premsa del Vaticà, Matteo Bruni , ha assenyalat que la missa de Dijous Sant al correccional de menors al que també va ser la seva primera Setmana Santa com a Pontífex el 2013, fa una dècada, se celebrarà "de forma privada" .

Quan era arquebisbe de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio solia visitar les presons de la ciutat el Dijous Sant i practicar el ritu de rentar els peus als pobres, marginats i desemparats. Encara no es coneix el programa del Via Crucis nocturn del Divendres Sant al Colosseu romà, al qual solen assistir creients i turistes de tot el món.

Si es confirma l'evolució favorable de l'estat de salut del Papa, és molt probable que el Diumenge de Pasqua, amb motiu de la benedicció 'Urbi et Orbi' de la ciutat i del món, el Papa tregui el cap al balcó la Lògia Central de la basílica de Sant Pere per llegir el missatge tradicional sobre els problemes del món.