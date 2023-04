El codi de barres dels productes celebra aquest dilluns el seu 50è aniversari, evolucionant a nous codis, però sense perdre la funció d'aportar informació tant a les empreses com als consumidors.

Un símbol que va ser creat el 1973 per directius de les principals empreses de la indústria i distribució alimentària als Estats Units que es van reunir per escollir el codi que serviria per identificar els productes a les botigues.

En concret, el disseny guanyador constava de barres de diferents gruixos i un número identificatiu, que aportava informació sobre els articles mitjançant la lectura amb un escàner, segons informa Aecoc.

Una innovació que va ser valorada per la BBC com "un dels 50 invents que han creat l'economia contemporània" i que actualment és present en 1.000 milions de productes de tot el món, s'escaneja més de 6.000 milions de vegades al dia i l'utilitzen més de dos milions d'empreses.

Gràcies als estàndards globals de GS1 -gestionats a Espanya per Aecoc GS1-Spain- un escaneig connecta un producte físic amb informació digital que transcorre al llarg de tota la cadena de subministrament. Des del seu origen fins als punts de venda, el codi de barres –i la informació que conté– permet la creació de cadenes de subministrament

més segures i transparents.

D'aquesta manera, els nous codis habiliten els ciutadans poder prendre decisions de compra amb molta més informació.

A més d'aportar transparència i informació a empreses i consumidors, els codis de barres garanteixen l'eficiència en els processos de la cadena, amb el conseqüent estalvi de costos, ja que el seu ús minimitza fins a un 80% els errors en catàleg i redueix en un 60% dels recursos destinats a lintercanvi a lintercanvi dinformació entre empreses.

Al canal 'online', incrementa fins a un 20% les ràtios de conversió i ajuda a augmentar les vendes digitals fins a un 10%, segons els casos d'estudi analitzats per GS1.

D'aquesta manera, 50 anys després de la seva creació, les noves generacions de codis de barres –com els QR de dues dimensions– estan provocant noves transformacions en el comerç i en la manera com els consumidors consumeixen.

Els codis nous disposen d'una capacitat d'emmagatzematge d'informació fiable sense precedents i disponible per a les empreses, els legisladors, els consumidors i els pacients de l'àmbit sanitari.

Actualment, el seu escaneig explica la 'història' darrere de cada producte: d'on ve, si conté al·lèrgens, si és orgànic, com s'ha de reciclar, quina és la seva empremta de carboni... Aquest nou nivell de transparència permet als ciutadans prendre decisions de compra amb molta més informació.

A finals del 2020, GS1 va llançar una iniciativa global per activar la transició del codi de barres tradicional a les noves generacions. Actualment, més de 20 països han iniciat els projectes pilot.

A Espanya, l'ús dels codis de barres de dues dimensions ja ha demostrat la seva capacitat per millorar qüestions estratègiques com ara la identificació única d'articles en temps real, incrementar els paràmetres de seguretat alimentària o reduir el malbaratament alimentari, entre altres qüestions.

"Durant 50 anys hem vist com el codi de barres ha transformat l'economia i la vida dels mateixos consumidors. Actualment, els ciutadans reclamen més informació sobre els productes i les empreses necessiten més dades per ser més eficients i aconseguir ser més sostenibles des del punt de vista econòmic, social i mediambiental i el codi de barres és un gran instrument per fer-ho”, ha explicat el director de GS1 Spain/Aecoc, Pere Rosell.