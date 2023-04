Arxiu - El bailaor flamenc Joaquín Cortés durant la presentació de la seva gira - Gustavo Valiente - Europa Press - Arxiu

El bailaor Joaquín Cortés està ingressat a l'hospital després d'un esvaïment fa uns dies i està esperant proves per conèixer el diagnòstic del que ha passat, segons ha informat el mateix artista en xarxes socials.

"Fa uns dies estava jugant amb els meus fills i directament em vaig esvair, vaig arribar a urgències amb molt poca saturació d'oxigen a la sang. Des d'aleshores m'estan fent proves de cardiologia, neurologia i pneumologia", ha explicat Cortés, acompanyant el text d'una foto al llit de l'hospital.

"Estic amb antibiòtic i oxigen. Demà em faran una broncoscòpia, i després em posaran un holder durant hores o dies...encara no ho sé. Així que fins que sàpiguen què m'està passant... Agraeixo a cada professional de cada especialitat que estigui indagant per saber l'origen de les síncopes", ha assenyalat.

El bailaor ha apuntat que el malestar li ve de lluny, ja que des de fa setmanes va començar a "estar força dolent". "Tenia tos de pit, cansament, mal de cap... tot i així vaig estar assajant sense descans setmanes" , ha recordat, remarcant també que va tenir un petit contratemps mentre conduïa.

Tot i això, l'autor va complir els seus compromisos tant al Teatro Real de Madrid com al Liceu de Barcelona. No obstant, no podrà fer el mateix al Kursaal de Sant Sebastià. "Ara hauria d'estar ballant allà, però per desgràcia no ha estat possible. Sento totes aquelles persones que com jo tenien tanta il·lusió d'estar junts aquesta nit", ha conclòs.