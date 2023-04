Aquest dilluns se celebren 50 anys des de la realització de la primera trucada telefònica amb un telèfon mòbil , una efemèride que ajuda a recordar com ha canviat molt la comunicació en aquestes últimes dècades i els dispositius mòbils que la protagonitzen.

Motorola DynaTac



El 3 d'abril de 1973 el directiu de Motorola Martin Cooper va utilitzar un prototip del Motorola DynaTac 8000X per trucar al seu rival més gran al sector, Joel Engel dels Bell Labs d'AT&T, des d'un carrer de Nova York, a qui li va dir la frase: "A què no saps des d'on et dic?".



Cooper era a la Sisena Avinguda de Nova York a punt de fer una roda de premsa a l'hotel Hilton per anunciar que acabava de fer la primera trucada de la història des d'un telèfon mòbil. Per això, Cooper va comptar amb un dispositiu que llavors pesava al voltant de quilo, tenia uns 33 centímetres d'alçada comptant l'antena, 4,5 centímetres d'amplada i 8,9 centímetres de gruix. Trigava, a més, deu hores a carregar-se.



Aquestes característiques a penes troben reflex en el que avui s'entén per un telèfon mòbil, que a més de facilitar les trucades, admet missatgeria i accés a Internet, on els usuaris troben nombrosos serveis, des de xarxes socials, videojocs i plataformes de streaming per als moments d'oci fins a campus virtuals per a l'estudi i les aplicacions bancàries per a les gestions i els pagaments.



Actualment, el 67% de la població mundial és usuària d'un telèfon mòbil i el 63% d'Internet, segons les dades de Hotsuite, del juliol del 2022. De fet, el 55,5% del temps que els internautes dediquen a navegar ho fan a través del smartphone.



D'altra banda, els sistemes de càrrega ràpida, juntament amb la capacitat més gran de les bateries, han permès estendre l'autonomia diària i la vida útil dels telèfons mòbils. Els darrers avenços han portat els sistemes de 240W, presents en marques com Oppo i realme, que ofereixen diverses hores d'ús amb uns quants segons de càrrega.



Les antenes ja no són visibles en el disseny, com passava amb els primers telèfons mòbils, però tampoc són els 'maons' que eren al principi; més estilitzats amb els anys, malgrat que la tendència actual situa en unes 6 polzades la mida de pantalla habitual.



El gruix s'ha reduït a tot just un centímetre, o menys, i no arriben a 20 centímetres d'alt (per exemple, iPhone 14 Pro Max, un dels grans actualment, té unes mides de 16,07 x 7,76 x 0,78 cm). Això també té la seva repercussió en el pes, sent estrany que arribin als 300 grams (per exemple, 214,85 grams Viu X90 Pro).