Una dona és antendida en una consulta mèdica. Foto: Europa Press

Tot i que bona part de la població de Catalunya es concentra a Barcelona i la seva àrea metropolitana, la veritat és que tot el territori té dret a tenir uns serveis de primer nivell. I un dels més demandats són els sanitaris, una atenció, sigui primària o hospitalària, digna i d'acord amb les necessitats.

Per això, el Departament de Salut té previst oferir incentius i millores de diferents tipus als professionals que decideixin exercir lluny de la capital catalana i de les principals ciutats de la seva conurbació. D'aquesta manera, s'aconsegueix un doble objectiu: d'una banda, es garanteix la prestació d'aquesta atenció a tot el territori (incloent-hi els llocs on tradicionalment han trobat dificultats) i, alhora, eviten les fuites de talent.

De fet, des de Salut van apuntar que, els 12 mesos del 2022, 424 metges catalans van decidir anar-se'n a treballar a altres llocs d'Espanya, ja que van trobar "condicions més atractives". De la mateixa manera, també és preocupant la quantitat de professionals que van optar per abandonar l'estat i treballar a altres països de la Unió Europea.

Però... de quins incentius es tracten? Principalment, seran "complements econòmics" (dit d'una altra manera, millores en el salari) i també facilitats per als seus desplaçaments fins al lloc on treballin, encara que també podrien ajudar a trobar un pis o una casa, per establir-se al mateix municipi. De la mateixa manera, per a tots aquells amb persones a càrrec (fills, per exemple), també es donaran tota mena de facilitats perquè accedeixin a places en centres d'educació públics.

A més, el nou Pla de Salut aprovat per la Generalitat també posaria sobre la taula la possibilitat que als convenis col·lectius es contempli la possibilitat que els metges especialistes d'un centre puguin atendre també en un altre recinte sanitari, sigui un Centre d'Atenció Primària (CAP ) o un hospital.

MÉS PLACES EN MEDICINA I INFERMERIA

Aquestes decisions es complementen amb l‟anunci del reforç de les places universitàries de Medicina (145 addicionals a partir del curs 2023-24) i també d‟Infermeria (fins a 640, algunes de les quals ja s‟han començat a crear en el curs acadèmic que està en marxa, però també en el que ve).

També s'ampliarà la quantitat de professionals d'àmbits com la farmàcia, la psicologia clínica i la biologia, entre d'altres. Això es vol fer, segons van explicar des de Salut, alhora que s'impulsa la formació dual de la Formació Professional a l'àmbit de la salut.

Això ha d'ajudar a esmorteir les previsions que diuen que, cada any del proper lustre, es jubilaran uns 1.200 metges, de manera que el sistema es podria trobar, ben aviat, amb una manca de professionals que el podria tensionar i comprometre el servei.

Sigui com sigui, el pla es posarà en marxa de forma integral d'aquí a uns 6 mesos, ja que abans de la seva implementació, el Departament ha de parlar amb entitats municipalistes i, de manera especial, amb micropobles.