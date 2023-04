La ministra Raquel Sánchez, el conseller Juli Fernàndez, la tinenta d'alcalde Laia Bonet i el delegat del Govern, Carlos Prieto, accedint a l'estació d'Arc de Triomf de Barcelona / @EP

L' Estat ha criticat la Generalitat per no arribar a un acord sobre l' ampliació de la B-40 , coneguda com a Ronda Nord, després que els Pressupostos catalans fossin aprovats amb els vots a favor del PSC. Així ho han revelat fonts del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, que han destacat que, fins ara, el Govern és l'únic que ha incomplert el que es va signar, ja que va acordar amb el PSC tenir signat el conveni abans del 31 de gener març, però no ha estat així.

Segons fonts del mateix ministeri, la discussió actual se centra en com avançar en els cinc quilòmetres que separen el final de la B-40 actual i el seu enllaç amb la B-124, cosa que permetria als vehicles provinents de Castellar del Vallès (Barcelona) ) evitar el centre de Sabadell (Barcelona).

Han expressat el seu pes pel baix ús del tram ja construït i han proposat tancar l'anella amb la Ronda Oest de Sabadell, cosa que facilitaria la connexió entre el Vallès i el Baix Llobregat i descongestionaria la C-58. A més, han emfatitzat que el Govern no vol limitar la possibilitat d'ampliar la via cap a Granollers (Barcelona), un projecte que seria independent i requeriria una planificació addicional.

PUNTS DE DESACORD

Un altre dels aspectes en què les dues administracions no es posen d'acord és la presència del Ministeri en la coordinació dels treballs. Mentre que el Govern considera que cal participar-hi per garantir que es compleixin les necessitats de la demanda, la Generalitat s'oposa a la seva intervenció.

A més, hi ha una discrepància sobre com s'hauria de finançar la infraestructura : el Govern defensa que s'hauria de fer a través de la disposició addicional tercera de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, mentre que la Generalitat creu que hauria de ser una inversió a part. Tot i això, les mateixes fonts han afirmat que les dues parts estan disposades a reprendre les negociacions i que, encara que no agradi el projecte, és el que es va acordar.

RAQUEL SÁNCHEZ

Durant la presentació de les obres per ampliar les andanes de l'estació d'Arc de Triomf de Rodalies a Barcelona, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, es va referir a les negociacions entre el Govern i la Generalitat en relació amb la ampliació de la B-40. La ministra va destacar la voluntat de les dues parts que l'obra es materialitzi i va reiterar que, un cop acordats els termes, el Govern transferirà els fons i participarà en una comissió de seguiment.

Per part seva, el conseller de Territori de la Generalitat, Juli Fernàndez, ha assenyalat les discrepàncies pel que fa al model de via i el finançament. Sánchez va respondre que, més enllà de les qüestions tècniques, la voluntat del Govern és seure amb la Generalitat i que el Ministeri hi sigui present . Així mateix, la ministra va emplaçar la Generalitat a signar el conveni ia ajustar-ne els detalls més endavant.