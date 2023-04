La icona de Twitter , situada a la part superior de la plataforma, va adquirir aquest dilluns la imatge d'un gos. Aquest Shiba Inu --raça de gos japonès-- és Kobashu , el protagonista d'un popular meme i també el logotip de Dogecoin, una criptomoneda creada el 2013 "com una broma" per dos enginyers de programari contra criptodivises com el 'Bitcoin' ', però que avui té gran popularitat.

Elon Musk no ha explicat el canvi, limitant-se a tuitejar mems sobre això, però el CEO de Twitter té una història prèvia, tant amb el meme com amb la criptomoneda, i que el 2022 va ser demandat per intentar enriquir-se a través de la seva promoció. Coincidint amb el canvi de logotip, el valor de la divisa Dogecoin s'ha disparat.

No és la primera vegada que Elon Musk acaba protagonitzant una polèmica pels seus particulars "bromes" a Twitter, ni tan sols és la primera vegada que té frecs legals per incórrer en males pràctiques de negoci amb els seus missatges a la plataforma.

El 2018 va haver de pagar 20 milions de dòlars --més 20 milions més a compte de Tesla-- per dir a Twitter --en el que després va assegurar que era una broma per a la seva nòvia d'aquell moment-- que trauria a la companyia dels mercats per "420 dòlars" per acció (4/20 és utilitzat de manera informal per referir-se al 20 d'abril com a dia de celebració del cultiu i consum de la marihuana)