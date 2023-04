Cotxes a una autopista. - EUROPA PRESS

La Direcció General de Trànsit (DGT) està "valorant" eliminar l'obligatorietat de senyalitzar amb triangles d'emergència si el cotxe s'ha avariat al mig d'una autopista o autovia, davant l'increment del nombre d'atropellaments.

Així ho ha indicat, dimarts, el director de la DGT, Pere Navarro, en declaracions als mitjans de comunicació. "Ens preocupa, en autopista i autovia, el que baixa del cotxe, l'any passat hi va haver 16 morts a autopista i autovia que havien baixat del vehicle", ha assenyalat, afegint que un de cada 10 morts a la carretera moren en atropellaments.

Actualment, quan un vehicle pateix un contratemps a la carretera, és obligatori que el conductor ho senyalitzi, bé amb els triangles d'emergència, bé amb la llum d'emergència V16, que es col·loca sobre el sostre del cotxe i que reemplaça els triangles .

Si bé, aquest nou dispositiu no serà obligatori fins al gener del 2026, per la qual cosa, mentrestant, conviuran ambdues formes de senyalització, i continuarà havent-hi conductors que optin pel triangle i hagin de baixar del cotxe a col·locar-lo, corrent el risc de ser atropellats .

Per això, davant aquest perill, la DGT està "valorant" eliminar l'obligació de senyalitzar a autopistes i autovies, com ja estan fent altres països, i està estudiant com fer-ho a nivell normatiu, tal com han confirmat fonts de la DGT a Europa Press.