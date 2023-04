Marisa howenstine Cq9slNxV8YU unsplash (1)

Un estudi de la Universitat de Virgínia Occidental (Estats Units) ha advertit que entre el 2016 i el 2020 es van produir als EUA més de 20.000 lesions relacionades amb la ingesta de càpsules de detergent en menors de 18 anys.

Les càpsules de detergent líquid concentrat poden semblar caramels per als nens, però la seva ingestió pot provocar greus problemes de salut, tal com adverteixen aquests investigadors en la seva investigació, publicada a la revista científica 'The Journal of Dental Hygiene'.

"Pel seu disseny, les membranes hidrosolubles de les càpsules es dissolen amb facilitat i, si un nen se la porta a la boca, el contingut intern altament alcalí pot causar intoxicació, a més de cremades químiques i inflor ràpida que podrien provocar obstrucció de les vies respiratòries superiors, dany pulmonar i perforació esofàgica, així com destrucció i inflor d'altres teixits, totes considerades lesions per intoxicació oral-aerodigestiva/ingestió. Fins i tot si no s'ingereixen, les beines poden rebentar i causar lesions oculars", detallen els científics.

R. Constance Wiener, una de les responsables de la investigació, recorda que els accidents per la ingesta d'articles com beines de detergent, piles de botó o mastegar cables elèctrics, per exemple, "no es tenen en compte fins que és massa tard" .

En concret, l'equip va analitzar les dades registrades després del 2015, any en què els Estats Units van recomanar normes de seguretat per disminuir el risc d'accidents associats amb les beines. Diversos fabricants van complir amb mesures que incloïen afegir una olor desagradable a la membrana exterior i fer que l'envàs del recipient fos opac ia prova de nens.

"Ens interessava saber si les lesions relacionades amb les beines de detergent en nens havien canviat després dels cinc anys transcorreguts des de l'aplicació d'aquestes normes i estatuts" , ha afirmat Christopher Waters, un altre dels responsables de l'estudi.

Segons les dades, s'estima que hi va haver 13.176 lesions orals-aerodigestives relacionades amb beines de detergent/intoxicacions per ingestió i 8.654 lesions oculars relacionades amb beines de detergent en nens menors de 18 anys que van requerir visites al departament d'emergències entre 200 i 200.

Aquests resultats mostren que, durant el període d'estudi de cinc anys, no hi va haver canvis en la taxa de lesions orals-aerodigestives relacionades amb beines/intoxicacions per ingestió, mentre que hi va haver una lleugera disminució a les lesions oculars relacionades amb beines de detergent.

Tot i això, l'edat dels participants a l'estudi influeix en els resultats, que mostren que tots els tipus de lesions relacionades amb les càpsules de detergent són més freqüents entre els nens de 3 a 5 anys.

"Aquest grup d'edat és curiós i és més probable que consideri les càpsules com a caramels que els nens grans. També és possible que tinguin més accés a les beines que els nadons i els nens més petits", ha apuntat Wiener.

Com que els dentistes ofereixen habitualment assessorament sobre salut i seguretat als nens i als seus pares, Wiener ha demanat incloure precaucions sobre les càpsules de detergent. "Esperem conscienciar sobre l'accessibilitat d'un article domèstic comú i fomentar la prevenció", ha dit la investigadora.