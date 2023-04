Arxiu - La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, durant una sessió plenària al Parlament, el 24 de gener de 2023, a Barcelona, Catalunya (Espanya) @ep

El Pacma i les entitats animalistes Lex Ànima i Fundació Altarriba han denunciat la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, Teresa Jordà, davant de la Fiscalia general de medi ambient per la seva gestió de la plaga de conills a Lleida.

La denúncia, consultada per Europa Press aquest dimarts, és pels presumptes delictes de prevaricació, malversació i contra el medi ambient, i també s'adreça contra la directora d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del departament, Anna Sanitjas.

Els denunciants creuen que Jordà i Sanitjas, amb les declaracions, "creen alarma d'una pretesa plaga de conills" per la qual s'han abonat honoraris a caçadors per eliminar aquests animals.

Segons els denunciants, a Catalunya hi ha "un nombre elevat de granges cinegètiques, és a dir, llocs on es crien animals engabiats per deixar-los anar en massa a vedats o zones fitades, amb l'única finalitat que sigui fàcil caçar-los sense massa esforç ni punteria i, segons ells el departament ha concedit i renovat autoritzacions a 11 d'aquestes granges.

La denúncia també afirma que entre el 2021 i el 2022 Jordà i Sanitjas "van autoritzar la solta de més de 15.000 conills a Catalunya, 4.230 a Lleida", alhora que van autoritzar en el mateix període la caça de 21.881 guineus, una espècie que recorden és un depredador natural dels conills.

El Pacma, Lex Ànima i la Fundació Altarriba creuen que han pres decisions "amb la intenció expressa de fer prevaler els interessos econòmics del sector cinegètic en la gestió del medi ambient", cosa que suposadament ha alterat l'ecosistema i danyat el patrimoni natural, fent augmentar la població de conills en algunes àrees.

FÒSFOR D'ALUMINI

Critiquen que "si hi hagués una plaga de conills, les denunciades han d'ordenar la paralització temporal de l'activitat de les granges de cria de conills per a fins cinegètics i les soltes dels mateixos, i no atorgar més autoritzacions de la caça de guineus" per pal·liar la plaga, i asseguren que en canvi s'ha autoritzat abocar-hi fòsfor d'alumini per afrontar-la.

Afirmen que està previst abocar aquest tòxic a regs i zones agrícoles, i alerten que es tracta d'"un verí no selectiu que pot produir la mort d'animals i persones".

Per la seva banda, fonts de la Conselleria han explicat que encara no han rebut notificació de la denúncia, per la qual cosa han descartat posicionar-s'hi.