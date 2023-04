Arxiu - Avió de Ryanair.

Les vagues de controladors aeris a França han provocat la cancel·lació de 110 vols a Ryanair durant els últims tres dies, afectant més de 18.000 passatgers, segons ha informat la companyia aèria a xarxes socials.

"Els nostres vols van ser cancel·lats innecessàriament els últims tres dies i tot perquè la Comissió de la UE no prendrà mesures per protegir els sobrevols durant les vagues d'ATC a França", ha lamentat Ryanair al seu perfil de Twitter.

El 20 de març passat, l'aerolínia va llançar una recollida de signatures per demanar a la Unió Europea ia la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, que protegeixin els passatgers, el transport aeri i els cels europeus durant les vagues de controladors que es convoquin als diferents països, especialment a França.

Recentment, el conseller delegat de Ryanair, Eddie Wilson, va explicar que "França és el nucli central del trànsit aeri", al·legant que les vagues al país gal també estan afectant els sobrevols --sense origen ni destí a França--, per cosa que demanen a la CE que adopti solucions que permetin passar per l'espai aeri francès.

"No tenim cap problema amb la vaga, però més d'un milió de passatgers s'han vist afectats per les mobilitzacions i ni tan sols tenen França com a destinació" , va assenyalar en una entrevista concedida al Canal 24 hores de RTVE.