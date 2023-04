EBAU / @EP

La nova Avaluació del Batxillerat per a l'Accés a la Universitat (EBAU) descomptarà 0,25 punts per cada error ortogràfic i les titlles comptaran com a mitja falta, segons les guies de correcció dels exàmens pilot de la nova prova d'accés a la Universitat, publicades pel Ministeri dEducació.

Així, a la guia corresponent a la prova de Llengua Castellana i Literatura , s'indica que “la qualificació de cada exercici serà sempre 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,25 o 2,5 punts, fins a un total de 10 punts” i s'especifica que es descomptaran 0,25 punts per cada error ortogràfic; les titlles seran considerades com a mitja falta, i tots els altres casos (majúscules, estrangerismes, signes d'exclamació i interrogació) es computaran com una falta. A més, els errors repetits només descomptaran una vegada.

Així mateix, a la guia es proposa que, quan la resposta de l'alumne sigui millorable o contingui errors, es qualifiqui amb una puntuació de 0,25, per exemple, davant la pregunta d'elaborar un text expositiu argumentatiu, encara que la presentació no s'ajusti "en absolut al format proposat”, tingui “una extensió inferior a la requerida”, no s'ajusti al tema o contingui “vocabulari inadequat, insuficient” i amb “abundants errors gramaticals”.

En suma, la guia assenyala que “es tendirà a una valoració conjunta positiva sempre que el text tingui uns mínims de coherència i cohesió, així com una certa correcció expressiva”.

D'altra banda, a la guia per a l'examen de Matemàtiques , s'indica en una 'nota general' que "no s'ha contemplat la qualificació 0" però que, "si la resposta no compleix els requisits propis del nivell 'Millorable', o és una resposta en blanc, la qualificació en aquest apartat serà de 0 punts”.

Així, per exemple, sobre un dels problemes plantejats a la prova pilot, que consisteix a calcular l'àrea d'una estrella, la guia considera 'excel·lent' (el màxim: 1 punt) quan "es planteja un procediment adequat que s'explicita i explica i s'arriba de manera correcta a la solució" (encara que es permet un cert grau d'imprescisió per arrodoniments); 'alt' (0,75), quan "es comet algun error de tipus aritmètic o algebraic bàsic"; 'prou' (0,5) quan "no es descriu el procediment utilitzat" i "la solució no és correcta"; i 'millorable' (0,25) quan "s'evidencia un intent de resolució" però "es cometen diversos errors greus".

En aquest examen es permet a l'alumne fer servir "qualsevol tipus de calculadora, sempre que no disposi de connexió a Internet ni possibilitat de transmissió de dades".

També a l'examen de Filosofia es proposa als examinadors que puntuïn amb 0,25 les respostes dels alumnes encara que no siguin del tot correctes. Per exemple, en un exercici en què es demana a l'estudiant una reflexió a partir d'un text filosòfic, es proposa puntuar amb 0,25 aquells alumnes que presenten "manca de coherència argumentativa o no utilitzen adequadament el vocabulari filosòfic" o que no aporten “exemples pertinents”.

Aquestes guies de correcció es publiquen tres setmanes després que el Ministeri d'Educació i Formació Professional realitzés una prova pilot de la nova EBAU, entre alumnes de 1r de Batxillerat de 50 centres de totes les comunitats autònomes espanyoles, Ceuta i Melilla, a excepció de Aragó i el País Basc. En concret, l'assaig va tenir lloc el 14 de març passat.

Aquesta prova pilot, segons ha informat el Ministeri, està orientada a "harmonitzar les proves d'accés a la universitat, que es començaran a implantar el juny del 2024, amb el caràcter competencial del nou currículum".

El Ministeri va justificar la nova prova sobre la base que hi ha noves qüestions d'ordenació del Batxillerat i que hi ha uns currículums nous del Batxillerat, que tenen "un altre enfocament competencial que implicarà utilitzar altres metodologies i una altra forma d'avaluar i, per tant, hi ha d'haver coherència entre allò que s'ensenya i allò que s'avalua”.