David Madí surt acompanyat de la seva advocada Olga Tubau. Colau, amb els seus advocats Àlex Solà i Olga Tubau i el regidor Marc Serra.

David Madí , l'exdirigent de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) amb diverses causes judicials obertes alguna derivada del ' cas 3% ', comparteix advocada, amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , que actualment després d'estar sent investigada per presumpta prevaricació i coaccions al fons d'inversió Vauras.

L'advocada que representa tots dos polítics és Olga Tobau , coneguda per haver aconseguit l'absolució del major dels Mossos Josep Lluis Trapero i de la intendent Teresa Laplana al judici a l'Audiència Nacional de Madrid. Tots dos estaven acusats per rebel·lió i sedició en el marc del Judici al procés independentista català,

De la mateixa manera, va portar la defensa d' Eloi Badia per la renovació del conveni de cessió del Casal Popular Tres Lliris del Barri de Gràcia.

COLAU GASTA MOLT DINERS PÚBLIC EN DEFENSA JURÍDICA EN ELS JUDICIS PENDENTS QUE TÉ OBERTS

Ada Colau durant un acte obert per a tota la ciutadania, a Plaça Sóller, a 18 de març de 2023, a Barcelona.

Cal recordar que el govern d'Ada Colau va pressupostar 18.000 euros per a la defensa de l'alcaldessa per la querella per la qual està investigant les ajudes a entitats afins. El director dels Serveis Jurídics municipals, Manuel Mallo Gómez , i el gerent de Recursos, Agustín Abelaira, han emès un informe en què concreten que el pressupost només per a la fase d'instrucció puja a la quantitat esmentada. La defensa de Colau va a càrrec dels advocats Olga Tubau i Àlex Sola.

La primera edil de la ciutat va declarar com a investigada, el 4 de març del 2022, pels presumptes delictes de prevaricació, malversació de cabals públics i tràfic d'influències per la concessió de subvencions a entitats afins.



L'informe justifica la despesa pel dret d'assistència jurídica del personal municipal i dels càrrecs electes, reconegut per la legislació general de règim local, pel reglament de desenvolupament i, en el cas de Barcelona, pel Reglament orgànic, i s'hi articula de conformitat amb la instrucció de la comissió de govern de 8 de juliol de 2021. Aquesta instrucció estableix que la persona interessada pot demanar el rescabalament de les factures que hagi d'abonar i sol·licitar a l'Ajuntament que les pagui.

Les despeses en advocats per part de Colau aniran a més atès que està sent investigada també per un cas de coaccions i prevaricació administrativa pel cas del Bloc Llavors, una finca propietat del fons Vauras Investment que va ser okupada. La querella presentada originalment va ser arxivada el 27 de novembre del 2020 pel Jutjat d'Instrucció número 18 de Barcelona. Tot i això, ara, ha estat revocada parcialment per l'Audiència Provincial, que ordena admetre a tràmit la querella pel que fa al delicte de coaccions i al delicte de prevaricació administrativa, segons la decisió del 22 d'abril de 2022. La resta de delictes no han estat admesos a tràmit.

Colau també és investigada per la concessió de subvencions públiques a entitats afins. L?Audiència de Barcelona va ratificar el novembre del 2022 la decisió d?un jutge d?instrucció d?arxivar la causa contra ella i ha decidit reobrir el cas en veure indicis de prevaricació. Els magistrats atenen, en part, la petició de l?associació que es va querellar contra l?alcaldessa de Barcelona i ordenen que es practiquin noves diligències abans de decidir si la causa s?arxiva definitivament o segueix endavant.

L'Audiència creu que hi ha indicis de delicte, almenys perquè segueixi endavant la investigació. "No es pot descartar", afegeix la resolució, que Colau "hagi pogut participar a la comissió d'infraccions penals", per la qual cosa s'han de practicar algunes de les proves sol·licitades per la querellant, l'Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica (ATCD ). Els magistrats matisen que només al·ludeixen Colau perquè és respecte a ella que es va dictar l'acte d'arxiu el juliol passat.



Els magistrats consideren que, en alguns casos, es pot haver infringit la normativa que regula la concessió de subvencions, encara que admeten que van passar tots els filtres de control i van ser aprovades per la Comissió Permanent de l'Ajuntament de Barcelona.

Els gestors de les subvencions van haver d'haver “desestimat inicialment” les propostes de les entitats socials que en van resultar beneficiàries quan aquestes les van sol·licitar per segona vegada, el 2016, ja que es tractava d'ajuts recurrents i no puntuals. La interlocutòria entén que el 2014 era lògic per la urgència i abast de les actuacions subvencionades, agrupar-les en un sol ajut a les tres entitats; però entén que a partir del 2016 hi va haver temps de convocar-les amb concurrència pública i separant les diferents actuacions en convocatòries diferents. També apunta que Colau podria haver-se abstingut en la votació de les ajudes quan es van aprovar a la Comissió de Govern municipal.

La resolució també retreu que la interventora municipal no només va haver de fer “observacions” sobre aquest aspecte, sinó que hauria d'haver introduït “objeccions” per frenar aquesta forma de concedir ajudes.

DAVID MADÍ TÉ OBERTES DIVERSES CAUSES JUDICIALS

L'excàrrec de CDC David Madí surt de declarar en un judici

Madí ha estat notícia aquest dimarts per l'arxiu de la causa contra ell en el cas Voloh. Però són diverses les causes judicials obertes contra David Madí. Una ha acabat en sentència condemnatòria, d'altres són arxivades. Cosa que ha passat ara amb el cas Voloh. El jutge ha decidit exculpar l'exdirigent de CDC, investigat per descomptat tràfic d'influències, però es despatxa a gust amb l'ocàs d'aquest aconseguidor, el despatx del qual han desfilat polítics, periodistes i empresaris.



Segons el magistrat, “la presumpta influència que pretenia tenir, no era tal”, ja que els dos negocis no es van acabar concretant, segons consta a la interlocutòria. "A la vista del desastrós resultat de les gestions". El magistrat Joaquín Aguirre explica que la Guàrdia Civil va fer seguiments a Madí en una desena de visites a la Generalitat entre l'octubre del 2019 i l'octubre del 2020 a les conselleries d'Interior, Territori i Empresa oa l'Agència Catalana de l'Aigua. Algunes d'aquestes reunions "no consten al registre de grups d'interès". El magistrat recorda que les trobades amb càrrecs polítics han d'estar anotades en aquest registre, "cosa que no solia succeir amb Madí".

En el cas de les VTC, apunta el magistrat, la nova llicència per a aquests vehicles es va atorgar a una empresa competidora vinculada a ERC quan Madí “exercia el seu àmbit d'influència més aviat a l'esfera de l'antiga CDC, actualment JuntsxCat”. Les gestions del que va ser home de confiança d'Artur Mas, recalca, van ser “tan deficients” que Rafael García-Tapia, també investigat i conseller delegat de l'empresa de VTC Moove, va presentar al jutjat un document pel qual Madí, a través de un representant, li exigia la quantitat de 43.650 euros, que, segons sembla, se'l va deixar a deure “davant el fracàs” de les seves gestions. El jutge afegeix que va ser "patent" durant la declaració d´aquest directiu que "la relació entre ells no havia acabat tal com esperava, ni havia agradat".

Les indagacions també han aconseguit l'intent de Madí, llavors president d' Aigües de Catalunya, filial de Global Omnium, hòlding que té com a empresa principal Aigües de València, per controlar Aigües de Barcelona (Agbar). En aquest sentit, el jutge argumenta que els “termes de la declaració” del màxim directiu de Global Omnium, Eugenio Calabuig, “van ser semblants” als del conseller delegat de Moove i que, “a través de la consulta de registres públics”, consta que l'exalt càrrec de CDC va ser cessat com a president d'Aigües de Catalunya, “de manera que la relació entre ells va acabar de la pitjor manera”.

El jutge relata que, “davant la debilitat constatada de la influència de Madí”, no cal prendre declaració “a les personalitats polítiques” amb què es va entrevistar. La resolució concreta: “No vol dir això que David Madí no ho intentés, però sí que no li devien fer el menor cas i que tractarien la visita amb una deferència merament protocol·lària”.

OLGA TOBAU UNA ADVOCAT DURA PER DEFENSAR-SE D'ACUSACIONS GREUS ALS TRIBUNALS

Olga Tobau emocionant-se al judici de Trapero

David Madí i Ada Colau han escollit la mateixa lletrada per fer front a les greus acusacions en què la justícia creuen que hi ha indicis de delicte que cal investigar i aclarir. I tots es pregunten per què? , què tenen en comú tots dos vinculats a dos partits aparentment molt diferents? El punt que els uneix ara és Olga Tubau l'advocada que els defensa tots dos per diferents motius als Tribunals.

Si hi ha una advocada de moda a Barcelona s'anomena Olga Tubau . Va néixer el 1961 a París , ciutat on els seus pares es van conèixer després d'emigrar. Allà va viure fins al 1973, quan la família va tornar a Barcelona. Va estudiar al Liceu Francès de la capital catalana, on va conèixer Berta del Castillo, filla de Luis del Castillo, prestigiós advocat que en conèixer Tubau la va convèncer perquè estudiés lleis. Al principi ella es va mostrar reticent, però després de la insistència del pare de la seva amiga, va acabar estudiant una carrera per a la qual s?ha revelat estar destinada. Durant el confinament, revela Tubau, es va adonar de com li agrada molt la seva professió. “M'he reafirmat que la meva professió, que tantes vegades m'exaspera, és una professió extraordinària”.

Ella és una àvia orgullosa, una dona coqueta, accessible, educada i amable. A la retina de molts roman la imatge d'aquesta lletrada plorant després del seu informe final al judici en què defensava el més gran dels Mossos, Josep Lluís Trapero . Com a dona, anima a trencar el sostre de vidre que a les juristes els impedeix arribar a dalt de tot de les instàncies del Dret i de la judicatura, encara que admet que “gran part dels homes” investigats en un procés “volen que els defensi un home”

Casada i amb tres fills, a l'advocada catalana del moment li agrada nedar al mar, en aigües obertes, plogui o neu, i intenta fer-ho sempre que pot. Es confessa una mica desordenada , i ser una lectora empedreïda (té diversos llibres publicats). Dedica hores de la seva jornada a xopar-se de manuals jurídics. A més, si el temps ho permet, cau alguna novel·la.

Tubau és una de les advocades més prestigioses de Catalunya una lletrada dura i implacable que ha defensat causes com les del Josep Lluís Trapero , absolt, i de Josep Maria Mainat davant la seva dona, Angela Dobrowolski. L'advocada s'ha bregat en casos mediàtics i complexos, com la defensa de Segundo Marey , un ciutadà segrestat i torturat després de ser confós amb un membre d'ETA on va aconseguir la condemna a l'exministre José Barrionuevo ia l'exsecretari d'Estat de Seguretat Rafael Vera.



Sobre la barrera ètica dels advocats en exercir la defensa dels seus representats davant la justícia, Tubau ho té clar: “El més ètic és defensar fins a les últimes conseqüències”. I és que aquesta lletrada amb escassos 10 anys d'experiència davant els tribunals i amb 35 anys, va exercir entre d'altres d'acusació particular en uns dels judicis més assenyalats a la història d'Espanya: el de Segundo Marey. En aquest cas ella va decidir que no havia d'explicar res i que havia de “treballar de portes endins en el procediment”. "No volia ser l'advocada estrella del judici de Segon Marey", assevera.

També se la recorda per si la lletrada en el cas d' Ester Quintana, que va perdre un ull a causa d'una bala de goma llançada pels Mossos. Va defensar els dos agents imputats. Es queixa del “judici paral·lel” que, segons la seva opinió, es va produir a la premsa. “Els agents estaven condemnats”, sosté. Aquesta transcendència mediàtica, insisteix, pot provocar “allò que s'anomena mort civil abans de la penal” i “desgraciadament no es pot fer res” per aturar-ho. Els mossos jutjats van ser absolts. La Conselleria d'Interior va indemnitzar la víctima, com va recomanar l'advocada. “No pot ser que una ciutadana anés a una manifestació i en comptes d'anar a casa acabés en un hospital. Cal reconèixer que es va produir per una actuació policial”, detalla. Recalca que no hi havia proves contra els policies encausats.



Per aquesta advocada la politització dels procediments judicials o l'extrema judicialització s'explica per "la pèrdua de qualitat dels nostres polítics”. Explica que abans "les conteses es dirimien al Congrés o un ple d'ajuntament" i ara s'emporten davant la justícia , el que és “una pèrdua de qualitat democràtica”.

Tobau no creu que hi hagi qualitat política actualment i així ho va expressar el desembre del 2021 en una trobada a El Periódico. Tot i això, no dubta a defensar persones vinculades a aquesta política de baixa qualitat als jutjats a preu d'or perquè els dos protagonistes compten amb els recursos propis i públics per abonar les seves altes minutes.

Seguirem informant...