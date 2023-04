Alguns dels beneficiaris de projectes en que col·labora la Fundación ONCE. Foto: Fundación ONCE

La Fundación ONCE va donar suport a la feina de 155 associacions catalanes de persones amb discapacitat l’any 2022, gràcies a les diferents convocatòries que va llançar amb l'objectiu d'enfortir i promoure el teixit d'entitats socials, les quals treballen per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. Això significa un 18,3 per cent més que l’any 2020, l'any de la lluita contra la pandèmia.

D'aquesta manera, les entitats van poder desenvolupar 227 projectes que es van centrar en l'ocupació, la formació i l'eliminació de barreres arquitectòniques i socials.

José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, posa de manifest que per a construir una societat més justa i solidària “és necessari tenir un teixit social fort en el qual les pròpies persones amb discapacitat siguin protagonistes i partícips dels seus projectes de vida a través del moviment associatiu organitzat”.

Per això “des del naixement de Fundación ONCE, i per tant del propi Grup Social ONCE, treballem per l'enfortiment d'aquestes organitzacions i desenvolupem programes i iniciatives que tracten de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat”, va apuntar Donoso.

Al llarg de l'any les organitzacions que ho desitgin poden presentar les seves iniciatives tant a la convocatòria general d'ajudes com al Programa Operatiu d'Inclusió Social i Economia Social (POISES), al Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil (POEJ) i als programes ‘Un a Un’ i ‘Psicosocial’ que Fundación ONCE gestiona amb el suport del Fons Social Europeu.

De cara a aquest 2023, Fundación ONCE té un pressupost de 118,5 milions d'euros que es destinaran, en un 60%, a la promoció de la formació i l'ocupació de les persones amb discapacitat, mentre que el 40% restant serà per a accions destinades a programes d'accessibilitat universal.