El Jutjat d'Instrucció 1 de Tremp (Lleida) ha rebut una nova querella contra el geriàtric on entre el novembre i el desembre del 2020 van morir 64 dels 142 residents que hi havia per la pandèmia de coronavirus.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat aquest dimecres que la querella està relacionada amb els drets dels treballadors, s'hi va presentar dilluns i encara no ha estat admesa.

Arran d'aquestes morts, el jutjat va obrir una investigació pels presumptes delictes d'homicidi imprudent i vexació injusta contra l'exdirectora del geriàtric de Tremp (Lleida) i l'exresponsable higiènic sanitària, que estaven al càrrec durant el brot de Covid-19.

Abans, la Fiscalia va presentar una denúncia al jutjat contra l'exdirectora i l'exresponsable higiènic sanitària, en què assenyalava que al centre "era tal la descoordinació que consten quadres de registre de presa de temperatura a persones mortes".

La denúncia de Fiscalia recollia que algunes persones van haver d'accedir al centre residencial i buscar els seus parents entre les habitacions, on els van trobar morts, i que "alguns es van veure obligats a recuperar els cadàvers pels propis mitjans".