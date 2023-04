La fauna a Catalunya és molt variada. Tenir tanta naturalesa provoca que hi hagi animals de tota mena, i alguns no són tan amigables ni tan domèstics com els gossos o els gats. De fet, són força perillosos, per la qual cosa els has d'evitar tant sí com no se'n creua algun.

Aquests són alguns dels animals més perillosos que pots trobar a Catalunya:

Escurçó de Seoane - wikipedia

L'escurçó : A Catalunya, hi ha tres espècies diferents d'escurçons: l'escurçó de Seoane, l'escurçó esquerdat i l'escurçó banyut. Totes són verinoses i la seva mossegada pot ser mortal si no es tracta a temps. Segons el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, s'han registrat entre 10 i 20 casos de mossegades d'escurçó cada any a Catalunya. És important anar amb compte en caminar per zones boscoses o muntanyoses i parar atenció on es posa els peus. Si et mossega un escurçó, has de buscar atenció mèdica immediata.

Belisarius xambeui, escorpí endèmic de Catalunya

L'escorpí Encara que l'escorpí no és comú a Catalunya, se sap que habita en algunes àrees. Segons l'Institut Català d'Entomologia, s'han trobat espècies d'escorpins al litoral de Tarragona, Girona i algunes zones de la província de Lleida. La picada d'un escorpí pot ser dolorosa i en alguns casos pot ser mortal. Si us pica un escorpí, heu de buscar atenció mèdica immediata.

Vídua negra - Wikipedia

L'aranya vídua negra : L'aranya vídua negra es troba a Catalunya i pot ser perillosa. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, s'han trobat aranyes vídua negra a algunes zones de la costa catalana, especialment a la província de Girona. La picada d'una aranya vídua negra pot causar dolor intens, espasmes musculars, sudoració excessiva i altres símptomes. Si us pica una aranya vídua negra, heu de buscar atenció mèdica immediata.

Caravel·la portuguesa a la platja @ep

La medusa caravel portuguesa: Encara que tècnicament no és un animal, la medusa caravel portuguesa és una criatura marina perillosa que es troba a la Mediterrània, incloent Catalunya. Segons el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social d'Espanya, la picada d'una medusa caravel portuguesa pot causar dolor intens, nàusees, vòmits, febre i altres símptomes. En casos extrems, la picada pot ser mortal. Si et pica una medusa caravel portuguesa, has de buscar atenció mèdica immediata.

Processionària del pi @wikipedia

La processionària del pi: La processionària del pi és una eruga que es troba als pins de Catalunya i pot ser perillosa per als éssers humans i els animals domèstics. Segons l'Ajuntament de Barcelona, la processionària del pi té uns pèls urticants que poden causar irritacions a la pell, conjuntivitis i problemes respiratoris en cas d'inhalació. També pot ser perillosa per als gossos, ja que en llepar o mossegar l'eruga poden patir greus danys a la boca i llengua. Si et trobes amb processionàries del pi, evita tocar-les i contacta amb un professional per eliminar-lo.

És important recordar que aquests animals són perillosos i heu de prendre precaucions en explorar la natura a Catalunya. Si us trobeu amb un d'aquests animals i us piqueu o mossegueu, busqueu atenció mèdica immediata per rebre tractament.