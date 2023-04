Espermatozoide / @EP

Utilitzar l'esperma d'un fill mort és il·legal a Espanya , on només és possible el material genètic per fecundar la dona o parella del difunt, i només en els 12 mesos següents a la mort. Si bé, sí que és possible fer-ho als Estats Units, on els tribunals han permès fins i tot l'extracció post mortem del semen d'un fill.

El debat ha sorgit després de conèixer-se que la presentadora Ana Obregón ha utilitzat el semen del seu fill, mort fa tres anys, per ser mare per gestació subrogada a Miami, després que aquest deixés constància que era la seva darrera voluntat.

A Espanya la Llei 14/2006 de 26 de maig sobre Tècniques de Reproducció Assistida fa referència a l'article 9 a la possibilitat que el marit o parella de la persona que s'està sotmetent al tractament de fertilitat pot prestar consentiment perquè el seu semen pugui ser utilitzat en els 12 mesos següents a la mort per fecundar la seva dona o parella.

Des de Legálitas necessiten que aquest material reproductor mai no podrà ser utilitzat per concebre un fill per gestació subrogada atès que aquest contracte és nul de ple dret a Espanya, on és il·legal aquesta pràctica.

Per tant, puntualitzen que el consentiment perquè altres persones puguin fer ús del material genètic de l'home mort "no hi té cabuda a Espanya" ja que per això caldria la gestació subrogada.

Per la seva banda, als EUA , sí que és legal gestar descendència amb el semen d'un fill mort. Així ho va donar suport a la Cort Suprema de Nova York el maig del 2019 en permetre a uns pares utilitzar l'esperma del seu fill mort amb fins de procreació, tal com va informar al seu moment la premsa nord-americana.

Es tractava dels pares de Peter Zhu, cadet de l'Acadèmia Militar dels Estats Units, que va morir per les lesions patides en un accident d'esquí. Després de la seva mort, els seus pares van presentar una petició judicial per recuperar l'esperma del fill amb la finalitat de preservar el seu llegat i de complir el desig de tenir descendència.

Atenent el cas que ha suscitat el debat a Espanya, el de la presentadora Ana Obregón, que ha recorregut a la gestació subrogada per tenir un nadó amb material genètic del seu fill mort, l'advocada especialitzada en gestació subrogada Ana Miramontes ha explicat a Europa Press que "no hi pot haver dubte de la legalitat" del procediment.

" Legalment és la mare ", ha assegurat Miramontes que, en tot cas, ha dit no tenir coneixement que sigui una pràctica recurrent a Espanya, la de pares que acudeixen a la gestació subrogada per tenir un nadó amb l'esperma dels fills.

En tot cas, l'advocada considera que si hi ha una resolució judicial que declara que Ana Obregón és la mare d'aquesta nena és perquè un jutge ha determinat que "ha complert tots els requeriments legals" com ara documents mèdics o ratificació de voluntats de les parts , entre altres.

A més, ha puntualitzat que el consentiment del fill per a la utilització del seu esperma post mortem devia quedar per escrit. Això podria haver succeït a través d'un testament hològraf que és aquell escrit a mà i signat pel mateix testador. Si el testador l'entrega a una altra persona perquè el custodiï, aquesta té l'obligació de presentar-lo davant de notari abans que es compleixin deu dies des que es tingui coneixement de la mort.

Pel que fa al procés d'inscripció registral de la menor nadó, Miramontes ha explicat que el procediment més habitual consisteix a acudir al registre civil consular per concloure la inscripció, que es durà a terme "sempre que el cònsol consideri que hi ha tots els requeriments" . Una altra opció seria viatjar a Espanya i anar a la direcció general de registres i del notariat per promoure la inscripció de la nena.