Nostradamus va ser un metge i astròleg francès del segle XVI que va escriure una sèrie de profecies sobre el futur de la humanitat al seu llibre “ Les Propheties ”. Els seus versos críptics i simbòlics han estat interpretats de diverses maneres pels seus seguidors, que li atribueixen haver anticipat esdeveniments històrics com la Revolució Francesa , l'ascens de Hitler o els atemptats de l' 11-S.

Però què va predir Nostradamus per al 2024? Quins esdeveniments ens esperen aquest any segons les seves profecies? Encara que no hi ha una resposta definitiva ni unànime, alguns estudiosos de Nostradamus han assenyalat algunes possibles prediccions per al 2024 basant-se en les seves quartetes. Aquestes són algunes:

Un gran tremolor de terra a Califòrnia Segons la quarteta 81 de la centúria III, Nostradamus hauria anunciat un gran tremolor de terra a Califòrnia que causaria greus danys i morts. El vers diu: “El sol vint de Taure tan forta terra tremola / El gran teatre atestat s'arruïnarà / L'aire cel terra enfosquir i tèrbol / Quan l'infidel déu i sants atropellarà”. Alguns interpreten que el “sol vint de Taure” es refereix al 20 de maig, data en què el sol entra al signe zodiacal de Taure, i que el “gran teatre” podria ser Hollywood o Los Angeles.

Una guerra mundial Segons la quarteta 77 de la centúria VIII, Nostradamus hauria predit una guerra mundial que involucraria diverses potències mundials i que tindria greus conseqüències. El vers diu: “L'antecrist ben aviat aniquila als tres / Vint-i-set anys sang durarà la seva guerra / Els heretges morts captius exiliats / Sang cossos humans aigua vermella gelada”. Alguns interpreten que els “tres” es refereixen als Estats Units, Rússia i la Xina, i que la guerra duraria 27 anys des del seu inici el 1997 o el 1999, segons diferents fonts.

Un canvi climàtic extrem Segons la quarteta 2 de la centúria I, Nostradamus hauria advertit sobre un canvi climàtic extrem que afectaria el planeta i provocaria sequeres, inundacions, incendis i fam. El vers diu: “Dels humans canvis veuràs meravelles / Per mil anys no es trobaran els seus vestigis / Rar segle rar temps estrany saber / Aviat tard vindrà el que esperar no saps”. Alguns interpreten que els canvis humans es refereixen a l'acció humana sobre el medi ambient, i que els mil anys es refereixen a l'inici del tercer mil·lenni.

Un nou Papa Segons la quarteta 49 de la centúria V, Nostradamus hauria anunciat la mort de l'actual Papa Francesc i l'elecció d'un nou Papa que seria l'últim abans de la fi dels temps. El vers diu: “No serà elegit el pontífex romà / D'ell ni a prop ni lluny no en faran cas / Per un jove negre amb ajuda del gran rei / A un altre vermell serà lliurat el sac”. Alguns interpreten que el “pontífex romà” es refereix al Papa Francesc, que el “jove negre” es refereix a un cardenal africà o asiàtic, que el “gran rei” es refereix a un líder polític o religiós influent, i que “l'altre vermell” es refereix a un cardenal conservador oa un anticrist.

Aquestes són algunes de les possibles prediccions de Nostradamus per al 2024, encara que n'hi ha moltes més i cadascuna pot tenir diferents interpretacions.