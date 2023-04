La Setmana Santa es considera una de les èpoques més problemàtiques de l’any pel que fa al trànsit a les carreteres de Catalunya. Enguany, s’inicia dijous, 6 d’abril, a les 15.00 h, i finalitza el Dilluns de Pasqua, 10 d’abril.

Les especificitats de la Setmana Santa 2023, la primera operació especial important de l’any, és que es registrarà un trànsit elevat amb un distribució similar cap a destinacions de muntanya i platja a Catalunya, atès que s’emmarca en una transició de mobilitat entre hivern i primavera. En aquest sentit, l’SCT difondrà a les xarxes socials una campanya de consells viaris sota l’etiqueta #TriaTornar. A més, aquesta operació especial es tornarà a caracteritzar per la concentració de desplaçaments per l’AP-7, un fet que s’experimenta des que és un eix viari alliberat de peatges.

En aquest sentit, la sotsdirectora de Gestió del Trànsit, Lourdes Puigbarraca, ha destacat que “es posa en marxa un dispositiu conjunt del Servei Català de Trànsit i dels Mossos d’Esquadra per garantir durant aquesta operació especial la seguretat viària i per reduir la sinistralitat i les congestions”. Puigbarraca ha afegit que “és molt important que els usuaris planifiquin amb anterioritat els desplaçaments i s’informin de l’estat del trànsit abans de sortir per preveure alternatives”.

D’altra banda, el sotscap de la Comissaria General de Mobilitat dels Mossos d’Esquadra, Vicenç Gasulla, ha remarcat que “davant la mobilitat elevada de sortida i de retorn les patrulles de Mossos d’Esquadra prioritzaran la reacció per evitar congestions”. Gasulla ha recomanat que els usuaris també es mantinguin en alerta durant la conducció en el lloc d’estada de les vacances per tal d’evitar accidents.

En aquest dispositiu de Setmana Santa es distingeixen:

Una operació sortida entre les 15.00 h de dijous 6 d’abril i les 15.00 h de Divendres Sant, dia 7, en què es preveu que sortiran de l’àrea metropolitana de Barcelona 380.000 vehicles. L’operació retorn d’aquesta Setmana Santa tindrà lloc des de les 12.00 h del diumenge 9 d’abril fins a les 24.00 h de Dilluns de Pasqua dia 10 S’estima que retornaran a Barcelona i a la seva àrea metropolitana uns 600.000 vehicles.

Els dies i horaris amb previsió de més mobilitat de la Setmana Santa 2023 seran de SORTIDA dijous 6 a la tarda i Divendres Sant al matí i de RETORN les tardes de diumenge i Dilluns de Pasqua. La via que concentrarà més desplaçaments de sortida i retorn serà l’AP-7 tant en el tram nord (Hostalric – Sant Celoni – La Roca del Vallès) com sud (Castellbisbal - Martorell – Gelida – Sant Sadurní).

Altres carreteres que podran registrar retencions durant l’operació especial són l’A-2 a Esparreguera, la C-16 a Berga i Cercs, la C-17 a Ripoll i Parets, la C-32 a Sant Andreu de Llavaneres i Mataró, la C-65/C-31 a Platja d’Aro i l’N-340 al Vendrell.

EFECTIUS TÈCNICS I HUMANS DESPLEGATS DE L’SCT I MOSSOS D’ESQUADRA

Per a la gestió i el control diaris de la mobilitat durant tota la Setmana Santa, els efectius tècnics i humans que s’han desplegat són:

Aproximadament 200 km totals de mesures de circulació, regulació i ordenació de trànsit instal·lades 2 mitjans aeris diaris pel seguiment de dispositius i d’informació viària amb transmissió d’imatges en temps real (1 helicòpter i 1 avió bimotor) en 25 serveis. 52 actuacions d’equips de mesures especials de trànsit (acumulat en fases 1 i 2) 17 camions plataforma d’instal·lació d’abalisament diaris 20 vehicles lleugers de suport i senyalització vertical diaris 4 equips EMIV, mòbils d’informació viària diaris amb transmissió d’imatges en temps real (24 serveis) 32 actuacions d’equips ARL d’armaris de radar en línia per a controls d’excés de velocitat 25 panells mòbils de missatgeria i senyalització lluminosa variable(PMMV) 108 operaris de senyalització de mesures especials diaris 14 tècnics de gestió de trànsit diaris al centre de control CIVICAT 6 tripulants de vol, operadors i tècnics de gestió de trànsit

A banda, des de les 15.00 hores del dijous dia 6 d’abril fins les 23.59 h del dilluns dia 10 d’abril (5 dies), els Mossos d’Esquadra establiran tant en les vies de màxima mobilitat, com en vies secundàries i allà on es preveu més circulació, un total de 1.310 controls amb la participació de 1.462 efectius de trànsit:

338 controls d’alcoholèmia i drogues 215 controls de seguretat passiva 178 controls de PREMOT (motocicletes) 276 controls de distraccions 192 controls de velocitat 111 controls de transports

MESURES ESPECIALS D’ORDENACIÓ DE SORTIDA I RETORN

Cal destacar que per minimitzar les possibles retencions que es puguin registrar, el Servei Català de Trànsit habilitarà més de 200 km de mesures especials de circulació, ordenació i regulació del trànsit. Les mesures més importants s’instal·laran durant el retorn de diumenge 9 i dilluns 10 d’abril amb el muntatge de tres carrils addicionals al sentit contrari a l’habitual:

AP-7 nord de Sant Celoni a Montornès del Vallès AP-7 sud de Vilafranca a Molins de Rei/B-23 C-32 Sant Andreu de Llavaneres- Montgat /B-20

A més, s’habilitaran també altres tipus de mesures de regulació viària com anul·lació de carrils d’incorporació o inversió de prioritat de rotondes, en vies com la C-16, C-14, C-55, C-31, C-65 i N-II.

També convé destacar que en alguns punts de la xarxa viària catalana s’estan fent obres que poden afectar la fluïdesa del trànsit durant aquest període festiu. Tot i que alguns treballs s’aturen aquests dies, poden haver-hi afectacions viàries, com pot ser l’amplada de la plataforma, amb carrils més estrets i revolts en què quedarà limitada la velocitat, i que, per tant, poden provocar trams de circulació amb retencions. Destaquem les obres següents a la demarcació de Barcelona:

AP-7 Castellbisbal C-15 d’Olèrdola a Torrelavit C-17 de Mollet a Centelles C-35 Vilalba Sasserra C-59 Caldes de Montbui

I a la demarcació de Girona i Lleida també hi ha obres a Ripoll (C-17/N-260), N-II de Tordera a Maçanet, C-63 a Lloret de Mar, C-66 de Banyoles a Porqueres i C-14 a Artesa de Segre.

MESURES ESPECIALS DE VEHICLES PESANTS

Amb la mateixa finalitat que s’adopten les mesures especials de trànsit, el Servei Català de Trànsit ha establert per a l’any 2023 una sèrie de restriccions a la circulació que consten a la ResolucióINT/183/2023, de 24 de gener. D’aquestes restriccions en destaca la prohibició de circulació a l’AP-7 entre Maçanet i L'Hospitalet de l'Infant (divendres 7/04 10-14 h, diumenge 9/04 17-22 h i dilluns 10/04 10-22 h).

També convé destacar que ja s’han adoptat i també s’adoptaran limitacions a la circulació aplicables als vehicles i conjunts de vehicles de transport de mercaderies de més de 7.500 kg de MMA o MMC el 6, 7, 9 i 10 d’abril de 2023.

Pel que fa a les limitacions, convé destacar que es tornarà aplicar a tots els vehicles la reducció a 100 km/h en tram de l’AP-7 Gelida-Martorell dijous 6 d’abril a tarda (15-21 h) i divendres al matí (9-14 h) en sentit sud i diumenge i Dilluns de Pasqua a la tarda (15-22 h) en sentit nord. En aquest tram els camions hauran de circular per la dreta i no podran realitzar avançaments.

A més, en el tram de l’AP-7 de la Roca a Martorell els vehicles pesants hauran de circular pel carril dret, màxim a 80 km/h i tindran prohibit fer avançaments el dijous 6 d’abril de 15 a 21 h.

CONSELLS I INFORMACIÓ PER A L’USUARI

El Servei Català de Trànsit difondrà al llarg d’aquest període festiu, a través dels panells de missatgeria variable disposats en el conjunt de carreteres catalanes, informació de les restriccions de circulació per als vehicles pesants i de la situació viària, així com consells de seguretat viària.

A més, els usuaris es poden informar de l’estat del trànsit del Twitter de l’SCT @transit, del web d’incidències cit.transit.gencat.cati a través de les cròniques radiofòniques i televisives de diversos mitjans de comunicació. D’altra banda, a les xarxes socials es difondrà una campanya de consells viaris amb l’etiqueta #TriaTornar.

En aquest període festiu, en el qual es registrarà una elevada mobilitat, l’SCT vol remarcar la necessitat de no abaixar la guàrdia en cap moment durant la conducció per tal d’evitar accidents. En concret, recorda la importància d’utilitzar els elements de seguretat passiva; de no manipular el telèfon mòbil ni altres dispositius electrònics; de respectar els límits de velocitat, i de no combinar l’alcohol i la conducció. A més, cal insistiren la necessitat de revisar el vehicle bans de sortir a la carretera, ja que amb un bon manteniment s’eviten incidències durant la circulació.

Davant la sinistralitat mortal de motoristes registrada durant el mes de març s’insta als usuaris d’aquests vehicles de dues a tenir més percepció del risc i consciència de la seva fragilitat, i a la resta d’usuaris, respecte i prudència per reduir les víctimes dels col·lectius vulnerables. A més, també es fa una crida a extremar al màxim la precaució en cas d’avaria o accident a la carretera en què els ocupants del vehicle poden passar a ser vianants en una situació de vulnerabilitat extrema. Sobretot cal adoptar mesures d’autoprotecció per fer-se visible i allunyar-se de la calçada principal per evitar atropellaments.