Un home pren el sol a la platja. Foto: Europa Press

Els dies festius de Setmana Santa deixaran temperatures per sobre del que és normal per a l'època de l'any, amb valors superiors als 30 graus al sud peninsular, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) per als propers dies.

Per a Divendres i Dissabte Sant, és probable que els cels estiguin clars excepte per la presència de núvols alts en zones del terç nord peninsular. S'espera que durant la tarda dels dos dies es desenvolupi nuvolositat d'evolució a zones de muntanya de la meitat nord ia les Balears, que pot donar lloc a ruixats al Pirineu oriental.

Les temperatures diürnes ascendiran al terç nord peninsular divendres i al terç sud peninsular dissabte, podent arribar als 30 graus en punts de la vall del Guadalquivir, i baixaran a l'àrea mediterrània aquest dia. Seran superiors al normal per a l'època de l'any.

Les gelades quedaran restringides als Pirineus i el vent continuarà bufant de l'est, amb intervals forts a l'àrea cantàbrica i l'Estret. Els vents seran fluixos a la resta, encara que augmentarà la tramuntana dissabte.

A les Canàries, s'esperen cels poc ennuvolats, amb intervals de núvols baixos i nuvolositat d'evolució diürna, sense descartar algun xàfec feble. El vent continuarà de nord, fluix.

Diumenge 9 i dilluns 10 d'abril, encara que amb una mica més d'incertesa, és probable que continuï el temps estable amb cels poc ennuvolats amb intervals de núvols alts i nuvolositat d'evolució en àrees de muntanya, encara que no es descarten precipitacions febles al terç oriental peninsular.

Les temperatures pujaran el diumenge de resurrecció al nord de l'àrea mediterrània i dilluns a l'extrem sud, amb valors per sobre de 30 graus a la vall del Guadalquivir. D'aquesta manera, seguiran els valors per sobre del que és normal per a l'època de l'any. El vent continuarà de l'est a l'àrea de l'Estret i l'Alborán, i fluix variable a la resta.

A les Canàries, s'espera un augment de la inestabilitat aquests dies, amb precipitacions que afectaran més les illes occidentals.

També s'espera una tendència als ascensos a les temperatures i que creixi el vent del nord-est a l'Arxipèlag al llarg d'aquests dies