El Papa , de 86 anys, ha rentat els peus a dotze menors - deu nois i dues noies- reclusos al correccional de Casal del Marmo a Roma, fins on ha acudit aquesta tarda a celebrar la missa de Dijous Sant, tan sols 5 dies després que l'hagin donat de l'hospital.

Francisco ha entrat en cadira de rodes al centre penitenciari -on ja va estar fa 10 anys la seva primera Setmana Santa com a Papa el 2013- i ha estat acollit pel sacerdot capellà penitenciari, Nicolò Ceccolini.

El Papa Francesc ha rebut la memòria '3.000KM d'Acció Social' que recull la feina feta per l'Associació de Voluntaris de CaixaBank, la Fundació del Convent de Santa Clara i Missatgers de la Pau

El Pontífex ha anunciat als menors que els rentaria els peus com ho va fer Jesús amb els seus deixebles. "Espero aconseguir-ho perquè no puc caminar bé", ha apreciat.

Els joves estaven asseguts en una llotja situada enlaire a l'alçada del tors del Pontífex per evitar que s'hagués d'ajupir cada vegada davant de cadascun. Amb compte, el Pontífex ha rentat i besat els peus.

A la capella davant d'un centenar d'interns, funcionaris i treballadors del correccional on va trencar motlles fa una dècada rentant els peus una jove dona musulmana, el Papa ha improvisat l'homilia per recordar als menors internats que “el Senyor sempre està al seu costat " i que "mai no s'espanta" del que tenen dins.

Francisco ha explicat així que rentar els peus “no és un gest folklòric” sinó “un gest que anuncia” com s'ha de ser. A més, ha denunciat les "injustícies" del món com que hi hagi "gent sense feina" o "sense diners per comprar medicació".