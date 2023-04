Baba Vanga - Wikipedia

Baba Vanga , també coneguda com la Nostradamus dels Balcans, va ser una vident búlgara que va fer nombroses prediccions en la seva vida que han arribat a ser considerades com a sorprenentment precises. Entre les profecies més famoses hi ha la predicció de l'atac terrorista de l'11 de setembre als Estats Units i el tsunami que va assotar l'Oceà Índic el 2004.

Tot i que Baba Vanga va morir el 1996, els seus seguidors continuen examinant les seves profecies per trobar pistes sobre el futur. En aquest sentit, s'han donat a conèixer diverses profecies que s'atribueixen a la vident per a l'any 2024.

D'acord amb Baba Vanga, l'any 2024 serà testimoni de grans canvis i esdeveniments que tindran un impacte significatiu a tot el món . A continuació, es presenten algunes de les prediccions més destacades per a aquest any:

Crisi econòmica global: Baba Vanga va predir que hi haurà una gran crisi econòmica mundial el 2024 que afectarà la majoria dels països. La vident suggereix que aquest esdeveniment serà causat per la corrupció i la mala gestió dels recursos econòmics a nivell mundial.

Un gran terratrèmol als Estats Units: Segons Baba Vanga, hi haurà un gran terratrèmol als Estats Units el 2024 que serà tan poderós que canviarà el curs del riu Mississippi. La vident va advertir que aquest esdeveniment causarà greus danys i pèrdues de vides.

Un gran tsunami a Àsia: La vident també va predir que hi haurà un gran tsunami a Àsia el 2024 que afectarà diversos països de la regió. Baba Vanga adverteix que aquest esdeveniment serà encara més catastròfic que el tsunami del 2004.

Descobriments mèdics importants Segons Baba Vanga, el 2024 hi haurà importants descobriments en el camp de la medicina que permetran curar malalties incurables com el càncer i el VIH. La vident suggereix que aquests descobriments seran el resultat d'anys de recerca i de treball en equip entre els científics.

La fi de l'era petroliera: Baba Vanga també va predir que el 2024 començarà la fi de l'era del petroli i es buscaran alternatives més netes i renovables per satisfer les necessitats energètiques del món. La vident suggereix que aquest canvi serà impulsat per la consciència creixent sobre els efectes negatius del canvi climàtic.

És important assenyalar que són només algunes de les profecies que s'atribueixen a Baba Vanga per a l'any 2024 i que, com amb totes les prediccions, és difícil saber amb certesa si es compliran. Tot i això, molts seguidors de la vident creuen en la seva capacitat per predir el futur i esperen amb ànsies veure si les seves prediccions es fan realitat.