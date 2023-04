El planeta experimenta el segon març més càlid des que hi ha registres - COPERNICUS

Març del 2023 va ser el segon més calorós a escala mundial, amb temperatures superiors a la mitjana en una extensa franja de superfície que abasta el nord d'Àfrica, el sud-oest de Rússia i la major part d'Àsia, on es van establir nombrosos nous rècords de temperatura aquest mes, segons dades extretes de l'últim butlletí mensual del Servei de Canvi Climàtic de Copernicus (C3S).

El document detalla que el mes passat hi va haver temperatures superiors a la mitjana al sud i al centre d'Europa, i inferiors a la mitjana a la major part del nord del Vell Continent. També es van registrar temperatures molt superiors a la mitjana al nord-est d'Amèrica del Nord, l'Argentina i els països veïns, gran part d'Austràlia i la costa de l'Antàrtida, mentre que va ser molt més fred que la mitjana a l'oest i el centre d'Amèrica del Nord.

El Servei de Canvi Climàtic de Copernicus (C3S), implementat a través del Centre Europeu de Previsions Meteorològiques a Termini Mitjà en representació de la Comissió Europea amb fons de la UE, publica cada mes butlletins sobre el clima que informen de les variacions registrades a la temperatura de lʻaire en superfície, la cobertura de gel marí i les variables hidrològiques a escala mundial.

Tots els resultats es basen en anàlisis generades per ordinador que utilitzen milers de milions de mesuraments provinents de satèl·lits, vaixells, aeronaus i estacions meteorològiques a tot el món.

El butlletí també ofereix dades sobre la situació del gel marí el març del 2023 i revela que la seva extensió a l'Antàrtida va ser la segona més baixa per a un mes de març al registre de dades per satèl·lit, en situar-se un 28% per sota de la mitjana, després del mínim rècord d'extensió marcat al febrer.

Les concentracions de gel marí van ser molt inferiors a la mitjana a tots els sectors de l'oceà Austral. A més, la cobertura de gel marí a l'Àrtic es va situar un 4% per sota de la mitjana, fet que suposa la quarta lectura més baixa per a un mes de març des que es tenen registres per satèl·lit, encara que també va estar prop de les tres més baixes.

En contrast amb les concentracions de gel marí majoritàriament inferiors a la mitjana en altres sectors de l'oceà Àrtic, les concentracions van ser molt superiors a la mitjana al mar de Groenlàndia.

"Després d'una extensió mínima rècord al febrer, el gel marí de l'Antàrtida va marcar la seva segona extensió més baixa per al mes de març dins del conjunt de dades satel·litàries de 45 anys, continuant així la tendència a llarg termini de disminució del gel marí a les regions polars. La vigilància del clima és essencial per comprendre aquests canvis ràpids i continus als dos pols", destaca la directora adjunta del C3S, Samantha Burgess.

LA PENINSULA IBERICA, ENTRE LES ZONES MÉS SEQUES

Pel que fa a les pluges, març del 2023 va ser més humit que la mitjana en una banda d'oest a nord-est a través del nord d'Europa i sobre Turquia. A banda d'Europa, el març del 2023 va ser més humit que la mitjana en zones dels Estats Units, diverses regions d'Àsia, la Banya d'Àfrica, Nova Zelanda, el nord d'Austràlia, part del sud d'Àfrica i Brasil. A moltes regions, les fortes precipitacions van provocar inundacions.

Entre les regions que van experimentar condicions més seques que la mitjana durant el mes passat hi figuren la major part de la Península Ibèrica (on es van donar condicions propícies per als incendis forestals), l'arc alpí, parts de l'Europa Central, l'est dels Balcans i la costa nord-oest del mar Caspi.

Març també va ser més sec que la mitjana a Argentina, on es va patir una sequera persistent, així com al sud d'Austràlia, el sud-oest d'Àfrica i parts d'Àsia. En molts casos, aquestes condicions van estar associades a temperatures més càlides que la mitjana.

Copernicus és un component del Programa Espacial de la Unió Europea finançat per la UE. Es tracta del programa insígnia d'observació de la Terra, que opera a través de sis serveis temàtics: atmosfera, mars, terra, canvi climàtic, seguretat i emergències.