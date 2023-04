La periodista Pilar Urbano publica 'L'alçament. Crònica de la manipulació d'un poble', un repàs de la política catalana i espanyola de les darreres dècades: des de Jordi Pujol fins a Pedro Sánchez. | @EP

La periodista Pilar Urbano ha publicat 'L'alçament. Crònica de la manipulació d'un poble' (Planeta), un relat sobre els secrets del procés independentista català , que considera que no ha acabat: “ Això ho diuen a Moncloa, però ni tan sols ells s'ho creuen ”.

"Pedro Sánchez ho ha de dir perquè ha comprat una majoria que no en tenia" , ha dit una entrevista d'Europa Press, després de quatre anys d'investigació sobre els orígens del procés independentista i la seva evolució fins al judici a l'1-O.

Per a ella, la consulta del 9-N el 2014, les eleccions del 27-S del 2015 i, després, l'1-O del 2017 van ser "assajos generals fracassats" per declarar la independència , cosa que considera que tornarà a intentar la pròxima generació de líders independentistes.

La periodista ha explicat que va decidir escriure sobre la gènesi del 'procés' i l'organització i el judici de l'1-O per "consciència democràtica" i pel seu pes en la història de la política espanyola contemporània.

"És fins i tot més greu que l'intent de Tejero del 23F", segons Urbano, que va començar a indagar en els vincles i estratègies de l'independentisme català per trobar respostes a incògnites que, segons ell, no van quedar clares davant el Tribunal Suprem (TS) .

LA "COVARDIA" DE PUIGDEMONT



El llibre aprofundeix en l' ascens de Carles Puigdemont a la Presidència de la Generalitat amb JxSí després de les pressions de la CUP al president de la Generalitat, Artur Mas , el pla per organitzar l'1-O i els seus intents per negociar amb el Govern, segons per evitar la suspensió de l'autonomia amb l'aplicació de l'article 155 a Catalunya.

També recull reunions i trobades de consellers i líders polítics el 2017 abans d'anar-se'n a Bèlgica, i, entre d'altres, detalla les últimes hores de Puigdemont a Catalunya i com escortes el van ajudar a sortir.

Segons Urbano, els presos de l'1-O van decidir ja llavors no retreure's en públic les estratègies de defensa de cadascú , però entre els que van ser detinguts, empresonats i jutjats sí que hi va haver crítica a la decisió de Puigdemont d'abandonar Catalunya.

“Criticaven la seva acció i covardia. Era el cap i els va mentir. Els va dir que dilluns següent aniria a treballar ”, relata la periodista.

SOBRE SÁNCHEZ: "ELS DEUTES ES PAGUEN"



'L'alçament' pren el títol d'una paraula que apareix "47 vegades" en la sentència que va condemnar els líders de l'1-O per sedició i malversació , en la recent eliminació i reforma de la qual l'autora veu "un pagament" del PSOE als independentistes.

Urbano afirma al llibre que la moció de censura amb què Pedro Sánchez va arribar a la Presidència es va forjar en ple 'procés', en un sopar a casa de l'empresari Jaume Roures amb l'exlíder de Podem Pablo Iglesias , l'exlíder dels comuns Xavier Domènech , Junqueras i la secretària general d'ERC Marta Rovira.

"Els deutes es paguen. I Pedro Sánchez els ha hagut de pagar. Primer van ser les sortides en cap de setmana dels presos, després el tercer grau", després els indults i una reforma del Codi Penal que, segons l'autora, anul·la per complet la sentència del TS.

PUJOL, PUIGDEMONT, MÉS, JUNQUERES



'L'alçament' ofereix perfils en detall de polítics destacats, com l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, Puigdemont, Mas i el president d'ERC, Oriol Junqueras , que segons el parer d'Urbà és el veritable líder de l'independentisme : "Primer, perquè és un líder. No és un aficionat".

"No és un Artur Mas ni un Puigdemont, que no passa ni per les urnes i és president per un WhatsApp", subratlla l'autora en referència a un missatge de Mas al seu successor plantejant-li la possibilitat que fos president per salvar el veto de la CUP.

Urbà situa els orígens del 'procés' en el mandat de Pujol , el "nacionalcatolicisme del qual emmascarava un autèntic pàlpit independentista" i que va contribuir, a parer seu, a crear un imaginari col·lectiu sobre Catalunya.

Per ella, Pujol va ser el primer a erigir els catalans en un "poble de 6 milions" , sense fer distinció per raó d'origen, tot i que considera que aquest llegat no pot passar per davant de les presumptes activitats de corrupció per les quals s'investiga tota la família a l' Audiència Nacional.

"Un honorable president que fica la mà a la caixa no és honorable . Ha estat una icona i ha fet molt per Catalunya, però té un origen negre: Banca Catalana" , segons la periodista, que assegura que ja en aquella època Pujol tenia molt interès a defensar la seva transparència.

DEL TRIPARTIT A PUIGDEMONT



'L'alçament' recupera episodis del tripartit a Catalunya, com la reunió de l'exdirigent d'ERC Josep Lluís Carod-Rovira amb ETA , la negociació de l'Estatut i els "xocs dialèctics" entre l'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall (PSC) i el llavors líder de CiU, Artur Mas , a compte de les polèmiques sobre comissions del 3%.

A més, relata trobades " secretes " entre Mas i l'expresident del Govern Mariano Rajoy després de la sentència de l'Estatut, en què el Govern va intentar, sense èxit, obtenir un pacte fiscal , abans del 9N i de les eleccions que el Govern va presentar com a plebiscitàries .

De fet --explica--, després de la convocatòria del 9N Rajoy, Mas i el llavors líder del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba van acordar obrir un diàleg discret , però el líder popular va optar per no fer cap pas davant la consulta: "Els seus comentaris més expressius no van passar d''Això és un embolic'.

En paral·lel, segons el llibre, el Govern va avalar que entressin a Catalunya inversors com el magnat George Soros, "un mag del caos, expert a agitar i promoure sedicions" i que va acabar gestionant el sistema de votació electrònica de l'1-O, afirma Urbano .

L'INTERÈS EXQUISIT DE MARCHENA



Després de les discrepàncies al Govern el 2017 i la DUI suspesa , el llibre s'atura al judici a l'1-O i al paper del president de la Sala Segona del TS, Manuel Marchena , de qui Urbà destaca el seu "interès exquisit" per el tracte als acusats i per què el judici tingués totes les garanties.

Pilar Urbano (València, 1940) també és autora de 'Jo vaig investigar el 23-F', 'La mare de l'ajusticiat', 'L'home de Villa Tevere', 'La Reina', 'Jo vaig entrar al Cesid', 'Garzón : l'home que veia clarejar', 'Cap Atta', 'La gran desmemòria' i 'El preu del tron', entre altres llibres.