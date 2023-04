El Ministeri de l'Interior indica que entre el 2019 i el 2021, últim exercici del qual es tenen dades completes, els dos cossos van sancionar un total de 4.824 uniformats per faltes disciplinàries. | @EP

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han imposat sancions disciplinàries a una mitjana de 1.608 membres a l'any , d'acord amb dades proporcionades pel Ministeri de l'Interior. La informació es deriva d'una resposta parlamentària escrita enviada pel departament de Fernando Grande-Marlaska a Fernando Clavijo Batlle , senador de Coalició Canària. Les dades indiquen que entre el 2019 i el 2021 , últim exercici del qual es tenen dades completes, tots dos cossos van sancionar un total de 4.824 uniformats per faltes disciplinàries.

El passat 27 de març, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va presentar les dades esmentades a la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats , durant la seva compareixença amb relació a l'anomenat cas Casernes . La trama investigada per un jutjat de Madrid se centra en un presumpte frau massiu en obres de reforma d'instal·lacions de la Guàrdia Civil a tot Espanya, en què estan implicats almenys quatre comandaments investigats penalment. A conseqüència d'aquests fets, el responsable de la Comandància de Tenerife va ser destituït pel Ministeri de lnterior. Durant la compareixença, un dels portaveus va preguntar al ministre sobre els expedients oberts al Ministeri.

El senador Clavijo va sol·licitar un desglossament detallat de les dades de sancions disciplinàries per províncies, unitats dels expedientats, resultat de la sanció, recursos presentats i resolució judicial en el fet contenciós administratiu, tant per a la Policia Nacional amb 77,500 integrants com per a la Guàrdia Civil amb 88,300 efectius . La resposta del Ministeri de l'Interior va ser menys exhaustiva, però va proporcionar el detall distribuït per anys, el grau de la falta (lleus, greus i molt greus) i el nombre de sancions que es van aplicar després dels expedients oberts als dos cossos.

EXPEDIENTS, SANCIONS I CÀSTIGS

Segons les dades proporcionades pel Ministeri de l'Interior, a la Policia Nacional durant l'any 2019 es van iniciar 747 expedients per faltes lleus , amb 573 sancions imposades. Es van obrir 268 expedients per faltes greus i van acabar amb 154 sancions . També es van obrir 76 expedients per faltes molt greus , dels quals només 29 van resultar en sancions . El 2020, els números van ser similars amb 572/505 per faltes lleus , 245/178 per faltes greus i 42/20 per faltes molt greus . Per a l'any 2021, es van registrar 568 expedients per faltes lleus , amb 419 sancions , 270 expedients per faltes greus i 195 sancions , i 51 expedients per faltes molt greus, amb 27 sancions .

El Règim disciplinari de la Policia Nacional, aprovat el 2010, estableix que cometre una falta molt greu pot comportar com a càstig la separació del servei , la suspensió de funcions des de tres mesos i un dia fins a un màxim de sis anys o el trasllat forçós. Per faltes greus , la sanció pot ser la suspensió de funcions des de cinc dies fins a tres mesos. En el cas de faltes lleus , la sanció pot ser l' advertència o la suspensió de funcions d'un a quatre dies, que no suposarà la pèrdua d'antiguitat ni implicarà la immobilització a l'escalafó.

Pel que fa als expedients a la Guàrdia Civil, segons les dades, l'any 2019 es van iniciar un total de 491 expedients per faltes lleus , dels quals es va procedir a sancionar 504 agents . Cal destacar que el nombre de sancionats és superior al nombre d'expedients oberts, ja que alguns d'aquests expedients arrossegaven la tramitació des de l'exercici anterior. Pel que fa a les faltes greus , es van obrir 537 expedients , resultant sancionats 411 agents . D'altra banda, a l'apartat de faltes molt greus , es van iniciar un total de 122 expedients , dels quals 78 van resultar en sancions .

El 2020, els números van ser similars amb 502/518 per faltes lleus , 409/321 per faltes greus i 70/50 per faltes molt greus . Per a l'any 2021, es van registrar 462 expedients per faltes lleus , amb 521 sancions , 430 expedients per faltes greus i 293 sancions , i 53 expedients per faltes molt greus, amb 28 sancions .

Pel que fa a les sancions a imposar per part de la Guàrdia Civil, varien en funció de la gravetat de la falta comesa per l'agent. Segons les normes vigents, una falta greu pot comportar des de la separació del servei fins a la pèrdua de llocs a l'escalafó o suspensió d'ocupació des de tres mesos i un dia fins a un màxim de sis anys. En el cas de les faltes greus , la sanció prevista és la suspensió d'ocupació d'un mes a tres mesos, la pèrdua de cinc a vint dies d'havers amb suspensió de funcions , o la pèrdua de destinació . Finalment, per a les faltes lleus , la sanció prevista és la reprensió o la pèrdua d'un a quatre dies d'havers amb suspensió de funcions.