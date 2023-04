Amb motiu del Dia Internacional del Poble Gitano, la fundació ha reivindicat el "reconeixement i igualtat" del col·lectiu i denuncia la "discriminació" que pateixen. | @EP

La Fundación Secretariado Gitano (FSG) ha reivindicat "reconeixement i igualtat" per als gitanos i gitanes davant de la " discriminació ", amb motiu del Dia Internacional del Poble Gitano , que se celebra aquest dissabte 8 d'abril, una jornada en què recorden la seva història i ret homenatge a les víctimes gitanes de les diferents persecucions al llarg dels segles.

"El Dia Internacional del Poble Gitano és el moment de comprometre's com a societat, com a país, amb la plena igualtat dels gitanos i les gitanes . Igualtat des del reconeixement de la diversitat i del valor d'una identitat cultural pròpia, però que forma part de la història i cultura compartides", subratlla la FSG en un comunicat.

Segons adverteix , "tot i els avenços, molts gitanos i gitanes segueixen estant per darrere i a gran distància de la resta de la societat en el gaudi de drets fonamentals com l'ocupació decent, l'educació de qualitat, un habitatge digne o el dret a no ser discriminats".

Per això, demana als poders públics el "reconeixement institucional" del poble gitano, així com la garantia de la igualtat d'oportunitats i de tracte.

Amb motiu d'aquest dia, la Fundació Secretariat Gitano ha produït un cartell i un vídeo animat per a xarxes socials, a partir del mural urbà 'Bronce y Sueño' , creat per Jonatan Carranza, i ubicat a Don Benito (Badajoz), amb què volen representar l' orgull de ser gitanos amb l'abraçada entre dos germans i el vers del Romancero gitano de Lorca sobreimprès.

Alhora, el grup de participació gitana ha publicat un comunicat en què asseguren que en "dies especials" com aquest senten "amb més força l'orgull de pertànyer a un poble que ha sabut transformar en art les duqueles sofertes" i recorden "les víctimes que al llarg de la història no van poder viure aquest orgull amb llibertat"

"Avui celebrem la unitat del nostre poble, recordant la nostra història, la nostra llengua i els nostres avantpassats , aixecant la veu de manera conjunta per assenyalar les situacions d'injustícia i desigualtat que ens segueixen afectant . Perquè hem de seguir lluitant perquè la discriminació i el racisme no limitin els nostres drets i la nostra dignitat com a ciutadans i ciutadanes de ple dret”, subratllen.

Finalment, posen en relleu que el poble gitano és "part fonamental de la cultura espanyola" i que " sense ell no s'entendrien de la mateixa manera la gastronomia, la música, el ball, la llengua, la pintura " o "oficis com la ferreria , la venda d'antiguitats o el tracte del bestiar”.