El periodista Jaume Peral , director de les emissores de RAC1 i RAC105 , ha estat destituït del seu càrrec de manera inesperada, segons informa ElNacional.cat aquest dijous. Peral, ha liderat les dues emissores durant quatre anys i deixarà el seu lloc el proper 30 d'abril . Encara no se sap els noms que s'estan considerant per ser el candidat a ocupar el seu lloc.

La decisió ha estat comunicada als empleats mitjançant un correu electrònic enviat pel mateix Jaume Peral. Segons informa el mitjà esmentat anteriorment, Peral ha explicat al correu electrònic que van rebre els empleats que "l'empresa considera oportú incorporar un perfil més enfocat a la gestió i no tant als continguts editorials".

El 2018, Jaume Peral va deixar el seu càrrec com a director de TV3, sent reemplaçat per Vicent Sanchis , i es va unir a l'emissora catalana com a subdirector . Un any després, va assumir el paper de director a RAC1 i RAC105, succeint a Ramon Rovira .

Durant el seu mandat, Peral ha mantingut les dues emissores al cim de la ràdio a Catalunya, posició que sosté actualment, des del 2009.