EuropaPress 5104742 06 april 2023 vatican vatican city pope francis arrives to lead the chrism

El Papa no acudirà aquest divendres al Viacrucis que se celebrarà Coliseu de Roma per "l'intens fred" d'aquests dies, i el seguirà des de la seva residència al Vaticà.

Així ho ha informat aquest divendres a la tarda l'Oficina de Premsa de la Santa Seu en un comunicat, en el qual ha precisat que el Pontífex s'unirà "a l'oració dels qui es reuniran amb la diòcesi de Roma al Coliseu", segons recull Vatican News.

El Papa va acudir aquest dijous al correccional de Casal del Marmo a Roma per celebrar la missa de Dijous Sant, només 5 dies després que li donessin d'alta de l'hospital on va estar ingressat per una bronquitis. Francesc va assistir a l'acte en cadira de rodes, però es va aixecar per rentar i besar els peus a dotze dels menors reclusos.