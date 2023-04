Una imatge aèria del Port de Barcelona. Foto: Port de Barcelona

Per a molts, potser la majoria, passen desapercebuts, però els ports són clau a l'economia. Des de sempre han estat un motor econòmic, ho segueixen sent i ho seran. Contenidors amb productes de tota mena entren, surten i es guarden en aquests recintes situats estratègicament a algunes de les principals ciutats marítimes de tot el món.

La tecnologia ha fet que avancin, ampliant la seva capacitat i dotant-los de tot allò que necessiten per dur a terme la seva activitat de la manera més òptima possible. Tot i això, aquest procés no s'atura i, encara que moltes vegades sigui necessari el pas del temps per observar canvis, cal preguntar-se com seran aquests ports en el futur.

MÉS ESPACIOSOS

La globalització i la creixent complexitat de les operacions que es fan en aquests recintes obligarà a ampliar-ne la superfície.

En els casos que això sigui difícil (per les raons que sigui), una possible solució és optimitzar i incrementar l'eficiència de l'espai disponible amb tecnologia.

A més, haurien de mostrar el seu valor per a la ciutat establint sinergies econòmiques i socials; a la llarga s'acabarà la idea dels ports com a llocs aïllats.

A LA VANGUARDIA DE LA TECNOLOGIA

És una cosa en què s'avança, però en els propers anys serà una cosa encara més accentuada. Els ports s'estan preparant per a un futur digitalitzat, incorporant eines com la intel·ligència artificial, la realitat virtual, la robòtica i l'Internet de les coses.

Això, però, suposarà també que s'han de protegir; tot progrés porta associat algun risc i també necessitaran estar equipats amb eines de seguretat que els permetin evitar ciberatacs.

APROFITAR ELS RECURSOS NATURALS

Podria semblar una obvietat, però un pas endavant per a la gestió portuària pot ser aprofitar els recursos naturals que tenen al seu abast. En aquest cas , la força de les onades, que es tradueix en lanomenada energia undimotriu.

Segons PierNext, hub digital de coneixement impulsat pel Port de Barcelona, aquesta energia podria cobrir per si mateixa el 100% de la demanda d'electricitat actual de tot el món.

Encara que això significaria un repte mundial, els ports podrien aprofitar una cosa que tenen, literalment, a l'abast de la mà per reduir els costos energètics. Recorden que el 70% de la superfície del planeta està cobert pels oceans, que formen onades que no cessen de transportar energia: ho fan de manera ininterrompuda.

SOSTENIBILITAT I ELECTRIFICACIÓ

De la mateixa manera, PierNext apunta que la sostenibilitat ha de ser una cosa fonamental, ja ara, però també amb una mirada més llarga. En aquest sentit, de cara al 2030, els ports de la Unió Europea hauran de tenir instal·lada la infraestructura que permeti que els vaixells que atraquin als seus molls es connectin a la xarxa elèctrica.

Foto: Port de Barcelona

El Port de Barcelona ja ha començat a treballar en aquest sentit i per això, Ana Arévalo, responsable de transició energètica de la instal·lació, assegura que “el 2024 començarem a connectar els primers vaixells a la terminal de contenidors i dos o tres mesos després, els ferris".

ESPECIALITZACIÓ

S'espera una caiguda de la demanda del transport de contenidors, que portarà el transport marítim a mirar cap a mercats especialitzats com els granels secs, els passatgers o el subministrament a alta mar.

De la mateixa manera, s'espera un gran augment de les activitats relacionades amb el transport del gas liquat.

Una altra possible forma d'especialització seria amb creuers, que ja han recuperat nivells propers als que hi havia abans de la pandèmia.

ÚS DE NOVES RUTES COMERCIALS

També cal tenir en compte que el canvi del model de producció xinès deixarà la fabricació intensiva en mans d'altres països asiàtics amb mà d'obra més barata.

A més, com a conseqüència de l'escalfament global, s'habilitarà la ruta comercial del Mar del Nord, reduint les distàncies entre Europa i Àsia. A més, l'accés als recursos naturals de l'Àrtic beneficiarà els ports bàltics i russos.

Per acabar, cal tenir en compte que BRI (Belt and Road Initiative), una xarxa d'infraestructures que connecta la Xina amb la resta d'Àsia, Àfrica i Europa, tindrà un impacte positiu en el creixement portuari dels països en desenvolupament.