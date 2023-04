Foto: Govern

La Consellera de la Presidència, Laura Vilagrà i Pons, juntament amb el Conseller de Territori, Juli Fernàndez i Olivares van presentar a la Seu d'Urgell (Alt Urgell) l'Estratègia del Pirineu. Aquesta estratègia té com a objectiu principal guiar el desenvolupament sostenible de vuit comarques pirinenques i l'Aran en els pròxims anys. Els seus fonaments estan basats en la participació i la concertació de tots els nivells de l'administració i els agents socioeconòmics del territori. Aquesta estratègia és el resultat d'un procés de participació i s'estructura en vuit eixos temàtics i 14 projectes transformadors que tenen capacitat per generar noves oportunitats de desenvolupament econòmic en la seva àrea d'influència.

L'Estratègia del Pirineu busca promoure un futur sostenible per a diverses regions, incloent-hi Vall d'Aran, Pallars Sobirà, Cerdanya, Ripollès, Berguedà, Solsonès, Alt Urgell, Pallars Jussà i Alta Ribagorça. Aquesta estratègia té com a objectiu assegurar el benestar de la població mitjançant l'accés a serveis bàsics i la connectivitat física i digital, així com la preservació de l'arrelament local. A més, es busca trobar oportunitats de mercat per a impulsar un model econòmic de desenvolupament sostenible que respecti el medi ambient i prioritzi el benestar de les persones. Aquest procés es basa en la participació i concertació a tots els nivells administratius i amb tots els agents involucrats en el territori.

La Consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha destacat que el Govern ha aprovat una inversió de 4 milions d'euros per a la construcció d'un nou edifici per al Centre INEFC Pirineus. El projecte ja ha estat aprovat i es preveu que les obres comencin aviat. L'edifici mantindrà criteris de sostenibilitat i respecte pel medi ambient.

Així, l’Estratègia s’estructura finalment en vuit eixos temàtics consensuats i prioritza el desenvolupament de diversos projectes transformadors per cada eix. Aquests projectes han de beneficiar el màxim de persones i territoris del Pirineu, aprofitant les singularitats d’aquesta àrea, fomentant la cooperació publicoprivada i impulsant sectors estratègics:

1. L'habitatge, eina clau per a l’arrelament al Pirineu

Impuls dels plans d’habitatge del Pirineu amb fórmules i accions adaptades als territoris de muntanya . S’invertiran recursos per desplegar el futur Pla territorial sectorial d’habitatge, que preveu arribar, com a mínim, a 2.693 pisos destinats a polítiques socials l’any 2042 per assolir els objectius de les àrees de demanda acreditada.

. S’invertiran recursos per desplegar el futur Pla territorial sectorial d’habitatge, que preveu arribar, com a mínim, a 2.693 pisos destinats a polítiques socials l’any 2042 per assolir els objectius de les àrees de demanda acreditada. Reforç de les oficines d’habitatge al Pirineu, amb més recursos tècnics i capacitat d’acció per incrementar el suport als ens locals. Promoure una estructura integrada per totes les oficines pirinenques que generi dinàmiques pròpies per respondre a la casuística del Pirineu.