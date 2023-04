El director del Museu Picasso de Barcelona, Emmanuel Guigon, ha destacat que una de les iniciatives centrals de l'Any Picasso 2023 serà una exposició sobre l'amistat entre Picasso i Joan Miró, que serà “la gran sorpresa de la tardor”. | @EP

El director del Museu Picasso de Barcelona , Emmanuel Guigon , ha reivindicat aquest dissabte, coincidint amb el 50è aniversari de la mort del pintor malagueny , la influència que va tenir en l'art de "tot el segle XX".

Ho ha dit en declaracions als periodistes després de fer, amb motiu de l'efemèride, una visita al museu amb el ministre de Cultura i Esport del Govern, Miquel Iceta , a qui ha obsequiat amb un carnet de soci d'honor.

Guigon ha exalçat la influència picassiana en múltiples disciplines , com “l'escultura, la ceràmica, el gravat”, i ha reivindicat la vigència del seu llegat.

EXPOSICIÓ SOBRE LA SEVA AMISTAT AMB MIRÓ



Ha destacat que una de les iniciatives centrals de l' Any Picasso 2023 serà una exposició sobre l' amistat entre Picasso i Joan Miró , que serà “la gran sorpresa de la tardor”.

L'exposició, organitzada juntament amb la Fundació Joan Miró de Barcelona, aprofundirà en la relació entre tots dos artistes, "que es creuen en moltes temàtiques i tècniques, i es respecten".

Preguntat textualment per si Picasso era misogin, Guigon ha respost que va ser "misogin, masclista, segurament, com molts homes de la seva època" , encara que ha afegit que això no interfereix en la seva obra.

Ha afirmat que la funció d'un museu consisteix a guardar, estudiar i enriquir el patrimoni cultural, i ha considerat que "és important crear debat sense intervenir de manera gaire directa" .

60 ANYS DEL MUSEU PICASSO DE BARCELONA



Ha destacat que l'Any Picasso coincideix amb "una altra data simbòlica, el 60è aniversari del Museu Picasso de Barcelona , que existeix per voluntat del mateix artista", i ha reivindicat la capital catalana com a ciutat picassiana i d'adopció del pintor.

L'equipament va rebre uns 800.000 visitants el 2022 , xifres similars a les prèvies a la pandèmia de la Covid-19, i Guigon ha celebrat que el percentatge de públic de Barcelona i de la resta d'Espanya ha passat "del 4% al 30%".