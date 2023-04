El recent informe de l'Institute for Economics & Peace titulat ' Global Terrorism Index ', inclou una menció peculiar sobre la banda terrorista en relació amb la seva suposada implicació amb el tràfic de falsificacions de bosses. | ALEXANDRA MARIA

El mes d'abril que ve es compliran sis anys des que ETA , l'organització terrorista basca, revelés la localització de vuit amagatalls a França on s'emmagatzemaven armes i explosius. Els amagatalls contenien un total de 120 armes i tres tones d'explosius. Així mateix, al maig se celebrarà el cinquè aniversari de la dissolució d'ETA , que va ser anunciada el 2018. La desaparició de l'organització terrorista va ser el resultat d'un llarg procés que va començar el 2011 , quan ETA va declarar un cessament definitiu de la seva activitat armada farà l'octubre d'aquest any, els 12 anys des del comunicat.

Tot i això, el seu llegat segueix present en alguns informes internacionals sobre terrorisme . El recent informe de l' Institute for Economics & Peace titulat ' Global Terrorism Index ', inclou una menció peculiar sobre la banda terrorista en relació amb la seva suposada implicació en una activitat econòmica il·legal.

GLOBAL TERRORISM INDEX

El Departament de Seguretat Nacional ha destacat algunes dades rellevants del darrer informe sobre terrorisme de l'Institute for Economics & Peace. Segons l'estudi, el terrorisme a Occident ha disminuït un 27% en comparació de l'any anterior. Tot i això, la regió del Sahel segueix sent la més afectada pel gihadisme , amb un augment del 7% en el nombre de morts per terrorisme.

L'informe també inclou una llista dels països més afectats pel terrorisme , encapçalada per l'Afganistan . Els Estats Units ocupen el lloc número 30 a la llista, mentre que França i el Regne Unit se situen en les posicions 34 i 42, respectivament. Espanya , per la seva banda, ocupa el lloc número 60 a la llista, fet que suposa un descens de cinc esglaons respecte a l'any anterior.

FALSIFICACIONS COM A FONT D'INGRÉS

La senadora francesa Nathalie Goulet , en el capítol de l'informe, aborda la temàtica de la " Falsificació: l'ABC del finançament del terrorisme ". En aquest apartat, Goulet explora la connexió entre els grups terroristes i l' activitat criminal de falsificació de productes de marca, la qual és utilitzada com a font d'ingressos per a aquests grups.

“En comprar una samarreta de cocodril falsa en un mercat marroquí o turc, una bossa de disseny falsa en una platja del sud d'Espanya o unes sabatilles esportives de marca a un preu imbatible 'a la part del darrere d'un camió', potser sense saber-ho estiguis finançant una xarxa terrorista i, en tot cas, incitant les organitzacions criminals a produir aquests productes falsificats”, adverteix aquesta Goulet. En aquest sentit, i referint-se pròpiament a la banda terrorista basca, la senadora detalla: " Està comprovat que ETA, l'organització separatista basca, controla el trànsit de roba i bosses falses al sud d'Espanya ",

A banda d'aquesta cita del capítol escrit per Nathalie Goulet, al text de l'informe no apareix cap altra apreciació a l'activitat il·lícita del comando terrorista basc. Tot i això, tal com ha avançat ' El Confidencial Digital' , la presumpta activitat ja s'havia recollit amb anterioritat en un altre informe: ' Falsificació i terrorisme ' (2016), d''Unió des Fabricants pour la protection internationale de la propieté intellectuelle' .

“Des de principis de la dècada de 1970, el grup separatista basc Euskadi Ta Askatasuna va establir un complex sistema financer per tal d'assegurar la seva activitat terrorista. Gradualment, el grup va diversificar les seves activitats delictives i va incloure falsificació a les fonts d'ingressos . Es va provar que ETA controlava la venda de roba falsificada i bosses al sud d'Espanya. Les investigacions també van destacar la seva implicació en el trànsit de cigarrets falsos ”, recull l'informe francès.