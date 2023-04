La responsable del Pla Nacional del Llibre i la Lectura ha explicat que el pla està en fase de redacció i que el 4 de maig hi haurà una darrera reunió del grup impulsor, en què s'haurà d'ultimar abans de presentar-lo al Consell Nacional de la Lectura, que ho ha d'aprovar abans que arribi al Govern. | @EP

La responsable del Pla Nacional del Llibre i la Lectura (PNLL) de la Generalitat, l'editora i filòloga Montse Ayats , preveu presentar al Govern el document definitiu del pla , amb unes 75 propostes de foment de l'hàbit lector , perquè abans d'estiu s'aprovi i pugui entrar en funcionament.

En una entrevista d'Europa Press, ha explicat que el pla està en fase de redacció i que el 4 de maig hi haurà una última reunió del grup impulsor, en què s'haurà d'ultimar abans de presentar-lo al Consell Nacional de la Lectura -òrgan amb representants del sector--, que ho ha d'aprovar abans que arribi al Govern.

El pla, que neix d'un acord de Govern del 2020 , està impulsat pels departaments de Cultura i Educació en coordinació amb la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) i “té darrere unes 180 persones, que representen 90 entitats i col·lectius de l'àmbit escolar, universitari, editorial i de biblioteques, entre d'altres.

"MOLTS PUNTS PER SER EXITÓS"



Després d'un diagnòstic d'hàbits lectors de la gent a través de l'anàlisi de dades i obrir un procés participatiu, ara el grup impulsor i de treball elabora les propostes, acompanyades d'un calendari d'execució, un pressupost i indicadors de seguiment i avaluació, confeccionant així un pla “que té molts punts per ser reeixit”.

Unes 25 del total d'accions són "propostes far" que definiran els eixos prioritaris del pla, que destinarà un terç d'aquestes propostes a l'àmbit escolar, seguit pel cultural, i Ayats ha destacat que tindrà propostes destinades a organismes com la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

REFORÇAR EL MERCAT I LA PROFESSIONALITZACIÓ



Un altre eix vertebrador és reforçar la professionalització i la viabilitat del sector editorial a Catalunya, "que, amb un mercat relativament petit, té possibilitats de créixer", i ha defensat el dinamisme del sector, els escriptors emergents i la riquesa creativa, editorial i de la traducció en català.

Ha recordat que la lectura "no és exclusiva per a uns quants, és una competència bàsica per accedir-hi i dominar-ne d'altres" i tenir capacitat crítica, per la qual cosa la voluntat del pla és ser transversal i incidir en tots els col·lectius i edats, per la qual cosa han col·laborat els departaments de Drets Socials i Salut proposant iniciatives per a persones vulnerables.

PRESSUPOST DEL PLA



Es van destinar uns 106.680 euros a la seva elaboració i, sobre el pressupost per a la fase d'execució, "s'ha presentat una primera aproximació" a la consellera de Cultura, Natàlia Garriga : encara no és definitiu, i l'increment pressupostari destinat a la partida de Cultura aquest any es veurà reflectit a la dotació econòmica del pla.

Preguntada per si la iniciativa serà prou sòlida per superar un canvi de Govern , ha respost que dependrà "que tots els partits ho facin seu" (a la Comissió de Cultura del Parlament se'ls va detallar recentment l'estat en què està).