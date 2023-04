Amb una trajectòria literària que va abastar més de quaranta llibres, la majoria novel·les i assajos, Sánchez Dragó es va destacar pel seu estil de vida independent i desafiant dels límits. A més, va dirigir i presentar nombrosos programes de televisió, molts d'ells centrats en la cultura. | @EP

El reconegut escriptor i periodista Fernando Sánchez Dragó ha mort als 86 anys a causa d'una aturada cardíaca a casa seva ubicada a Castilfrío de la Sierra , a la província de Sòria . Amb una trajectòria literària que va abastar més de quaranta llibres , la majoria novel·les i assajos, Sánchez Dragó es va destacar pel seu estil de vida independent i desafiant dels límits . A més, va dirigir i presentar nombrosos programes de televisió, molts d'ells centrats en la cultura.

Dragó, nascut a Libra , Madrid , el 1936 i fill adoptiu per Sòria el 1992, va ser una de les figures més destacades -i controvertides- al món de la premsa i les lletres espanyoles durant les últimes dècades. Als cinc anys va fundar, va dirigir i va redactar un diari autògraf: 'La nueva España'. Després d'estudiar Filosofia i Lletres a la Universitat Complutense, específicament a les seccions de Romàniques i Italià, es va involucrar de manera activa i vehement a les aldarulles antifranquistes a finals dels anys cinquanta i principis dels seixanta. Com a resultat, va enfrontar cinc processos, va passar disset mesos a la presó i set anys a l'exili. En la seva última etapa, s'autodefinia com un anarcoindividualista .

Sánchez Dragó ha escrit nombroses novel·les com 'Eldorado', 'Les fonts del Nil', 'El camí del cor', ' La prova del laberint ' (Premi Planeta) ' Morts paral·leles' (Premi de Novel·la Fernando Lara 2006) i 'Soseki , immortal i tigre'; també és autor de, entre d'altres, els assajos 'Gárgoris i Habidis'.

Va ser Premi Ondas amb ' El mundo por montera ' i Premi Nacional de Foment de la Lectura amb 'Negro sobre blanco'. Va dirigir l'informatiu nocturn de Telemadrid 'Diario de la noche'. També va dirigir 'Las Noches Blancas' i va ser columnista, reporter i firma habitual a 'El Mundo'.

Sánchez Dragó ha estat enviat especial a nombroses destinacions d'Àsia, Àfrica i Amèrica com a col·laborador de premsa. La seva vida literària ha estat freqüentment lligada amb la seva tasca en mitjans de comunicació, tant visuals com escrits, havent treballat a la televisió també a l'estranger, com a la Radiotelevisió Italiana i a la Japanese Broadcasting Corporation (NHK).

Ha estat col·laborador habitual d'El Mundo, Època, Onda Cero, la COPE i altres mitjans d'informació. El 1955 va fundar la Revista Aldebarán; del 1963 al 1967, i del 1969 al 1971 va ser col·laborador de la RAI (Radiotelevisió italiana); va treballar a la televisió japonesa des del 1967 fins al 1971; va ser columnista de les revistes a les publicacions del Grup 16, on va fundar el suplement de llibres 'Disidencias', a la SER, a Radiocadena (on va obtenir el premi Ondas 1988 pel seu programa 'El mundo por montera') ia Televisió Espanyola ( amb programes com 'Trobades amb les Lletres', 'Tauromagia', 'Biblioteca Nacional', 'La Nit - El Món per Montera', 'La Taula Rodona', 'Negre sobre Blanc').

Entre 2004 i 2012 va dirigir i va presentar a Telemadrid el programa literari 'Las Noches Blancas'. També va dirigir i va presentar a La 2 de TVE el programa literari 'Llibres amb uasabi'.