Els propietaris de pisos prefereixen vendre les seves propietats en lloc de llogar-les a causa de la inseguretat jurídica que perceben, segons l'informe ' Experiència en compravenda el 2022 ', elaborat per Fotocasa. Aquesta percepció ha augmentat en comparació de l'any anterior, concretament, l'informe revela que el 22% dels propietaris temen que els inquilins en danyin la propietat , mentre que el 12% ha tingut males experiències prèvies al lloguer. A més, l' 11% considera que els beneficis fiscals no són suficients per compensar els riscos, i el 16% prefereix vendre'n la propietat per evitar problemes d'impagaments.

En aquest sentit, Espanya ha registrat l'augment més gran de la Unió Europea en el nombre de persones que s'han endarrerit en el pagament de la hipoteca, el lloguer o les factures, durant el període comprès entre els anys 2019 i 2021, segons fonts d'Eurostat.

Per donar solució a la situació, el CEO de Spotahome, Eduardo Garbayo, ha afirmat que "aquestes mesures poden ser oferir assegurances d'impagaments, mesures antifrau, assegurances de protecció de danys o anàlisi de les dades de comportament per poder oferir més garanties".

D'acord amb la immobiliària, el percentatge de morositat dels llogaters que van llogar un propietari de Spotahome ha estat del 0,28%, l'últim trimestre del 2022. Un import que ha estat assumit per la plataforma com a part de l'aval que ofereix als seus propietaris

“Per exemple, un propietari que lloga el seu habitatge a través de Spotahome, al seu programa Plus, té un inquilí validat pel seu model d'antifrau que utilitza les últimes tecnologies i eines del mercat, amb solvència assegurada. A més, té la seguretat que Spotahome paga la renda el dia 5 de cada mes, independentment que l'inquilí hagi pagat o no, i el propietari té protecció d'impagament (via Aval) per 6 mesos de renda i protecció davant danys de fins a 2 mesos de renda. Gràcies a aquest mecanisme de seguretat , el 100% dels propietaris han cobrat la renda del lloguer en aquest període ”, assegura Garbayo.