Fitxer - Imatge de recurs de l'autopista AP-7

La seguretat viària és un tema crucial per a qualsevol societat, i la gestió del trànsit i la prevenció d'accidents són una responsabilitat compartida entre els conductors, les autoritats i els organismes encarregats de la seguretat viària. A Catalunya, el Servei Català de Trànsit (SCT) és l'organisme responsable de la gestió del trànsit i la seguretat viària i publica regularment informes i estadístiques sobre l'estat de les carreteres i els accidents de trànsit a la regió.

Segons les dades del SCT, hi ha diverses carreteres catalanes que han estat identificades com les més perilloses o que tenen més punts negres. Aquests trams de carretera es caracteritzen per presentar un risc més gran d'accidents de trànsit a causa de diversos factors, com la densitat de trànsit, les condicions climàtiques o la manca de senyalització adequada.

A continuació, es presenten algunes de les carreteres catalanes amb més punts negres els darrers anys, segons les dades del SCT:

C-31 : Aquesta carretera que discorre per la costa catalana ha estat identificada com una de les més perilloses degut a la seva alta densitat de trànsit ia la presència de nombrosos punts negres. Segons l'SCT, els trams més conflictius es troben entre Barcelona i Tossa de Mar, on s'han registrat molts accidents els darrers anys.

AP-7: Aquesta autopista que connecta Catalunya amb la resta d'Espanya i França també ha estat assenyalada com una de les carreteres amb més punts negres. Segons l'SCT, els trams més perillosos es troben a la província de Girona, on s'han produït nombrosos accidents els darrers anys.

C-32 : Una altra carretera que discorre per la costa catalana i que ha estat identificada com una de les més perilloses. Segons l'SCT, els trams més conflictius es troben entre Barcelona i Sitges, on hi ha hagut molts accidents.

N-340 : Aquesta carretera que recorre la costa mediterrània d'Espanya també ha estat identificada com una de les més perilloses. Segons l'SCT, els trams més conflictius es troben a la província de Tarragona, on s'han produït nombrosos accidents els darrers anys.

C-25 : Aquesta carretera que connecta Girona amb Barcelona també ha estat identificada com una de les més perilloses de Catalunya. Segons l'SCT, els trams més conflictius es troben a la zona de Vic, on s'han produït nombrosos accidents els darrers anys.

Segons l'SCT, el 2022 157 persones han mort en 142 accidents mortals a la xarxa viària interurbana de Catalunya carreteres convencionals. D'altra banda, el conjunt de persones mortes o ferides greus aquest 2022 a les carreteres catalanes han estat 865.

Per carreteres, l'autopista AP-7 segueix encapçalant el llistat de les vies amb més víctimes mortals el 2022 amb un total de 24 persones mortes . Tot i que en l'últim trimestre s'ha frenat lleugerament la mortalitat en aquesta via ràpida (amb una víctima mortal els darrers tres mesos), l'AP-7 ha concentrat al llarg del 2022 el 15% del conjunt de morts per accidents de trànsit que hi ha hagut a la xarxa viària catalana, arran de l?augment de la mobilitat que ha registrat aquest corredor. L'any passat aquest eix viari, va acumular 12 persones mortes, i 15 el 2019. La segona via que registra més víctimes mortals aquest any és la N-260, amb 7 persones mortes , seguida de l'A-2 i la C-35, amb 6 persones mortes respectivament.