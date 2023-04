Una enquesta publicada al VIII Informe Young Business Talents examina les actituds i tendències dels joves preuniversitaris espanyols i revela que 8 de cada 10 catalans no està satisfet amb el panorama laboral, superant lleugerament la mitjana nacional. | Emily Ranquist

Ser jove i pensar en el futur sovint semblen no casar adequadament. Tot i això, alguns joves es plantegen el seu futur professional i les seves inquietuds laborals. Avui dia, els obstacles a què s'enfronten els joves es converteixen en tota una odissea per fer tasques tan insignificants abans com independitzar-se.

Segons una enquesta recentment publicada al ' VIII Informe Young Business Talents ', que examina les actituds i tendències dels joves preuniversitaris espanyols, el 81,3% dels joves a Catalunya estaria disposat a abandonar el país per motius laborals. La xifra supera en més de quatre punts percentuals la mitjana nacional , que se situa en un 77% .

L'informe ha categoritzat les comunitats autònomes d'Espanya en funció de la predisposició dels joves preuniversitaris a emigrar per motius laborals. Segons l'informe, Catalunya (81,3%) lidera la llista, seguida de Madrid amb un 79,9% i Múrcia amb un 79,8% . A més, l'organització ha proporcionat detalls sobre les preferències dels joves pel que fa als països de destinació . Segons l'informe, el 37,9% dels joves enquestats preferirien mudar-se als Estats Units , mentre que el Regne Unit ocupa el segon lloc amb un 14%. Alemanya i el Canadà ocupen el tercer lloc, tots dos amb un 8,9%.

QUÈ VALOREN ELS JOVES?

Les condicions que valoren més els preuniversitaris catalans a l'hora d'incorporar-se al mercat laboral són un salari més elevat (30,1%), estabilitat a l'ocupació (28,6%) i possibilitat d'ascens de categoria (28,5%) .

"El fet que per als joves catalans el principal al·licient a l'hora de treballar per a una empresa sigui percebre un sou més gran i tenir estabilitat és una resposta raonable i gens sorprenent, ateses les condicions del mercat laboral a Espanya", adverteix el director de l'informe, Mario Martínez .

Així mateix, consideren que els factors més importants per aconseguir feina són l' interès i les ganes de treballar (43,4%), tenir coneixements (41,6%), un bon nivell d'idiomes (40,2%) i experiència ( 38,7%).

Pel que fa a l'elecció d'estudis, la majoria dels joves catalans enquestats (78,4%) tenen la intenció d' estudiar una carrera universitària . Entre les titulacions que més els interessen hi ha Empresarials (22,3%), Economia (18,6%) i Advocacia/Dret (14,6%).

VOCACIÓ EMPRENEDORA

Els resultats de l'informe també revela que set de cada deu catalans (73,5%) consideren que allò que estan estudiant els serà útil en el futur . A més, els joves catalans se situen al capdavant de la vocació emprenedora a Espanya, amb un 41,8% que volen emprendre , sigui creant la seva pròpia empresa o com a professionals autònoms.

Entre els motius que els impulsen a emprendre, el 41,6% vol fer el que els agrada , mentre que el 26,9% vol ser el seu propi cap i el 19,7% busca disposar del seu propi temps i horari . Tot i això, malgrat el seu interès en l'emprenedoria, el 90% dels joves catalans enquestats veuen difícil assolir l'èxit en aquest àmbit, cosa que està en línia amb el percentatge a escala nacional (89,3%).

PASSAT, PRESENT I FUTUR

Un altre dels aspectes més rellevants que desprèn l'estudi és el nivell de preparació dels joves catalans pel futur laboral. Segons l'enquesta, el 57,3% dels joves consideren que estan més ben preparats que la generació dels seus pares . Tot i això, aquest resultat suposa un descens significatiu respecte a l'edició anterior de l'informe, on aquest percentatge arribava al 74,2%.

D'altra banda, en ser preguntats sobre les seves expectatives quant a la situació de l'ocupació juvenil , la majoria dels estudiants catalans es mostren pessimistes, ja que el 42,6% creu que la situació empitjorarà o empitjorarà molt els pròxims cinc anys.