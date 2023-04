Elena, en una compareixença. Foto: Europa Press

Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior de la Generalitat , compareixerà aquest dimecres 12 d'abril davant la Comissió d'Interior del Parlament de Catalunya per explicar els presumptes abusos sexuals patits per cinc dones agents dels Mossos d'Esquadra per part d'un metge del departament. També compareixeran el director general de la policia catalana, Pere Ferrer, i la secretària general de la Conselleria, Tamara Garcia.

El febrer del 2020, una agent de la policia catalana va denunciar presumptes abusos sexuals per part del metge durant una exploració el setembre del 2019, i la Conselleria d'Interior li va obrir un expedient disciplinari, li va prohibir fer exploracions mèdiques a dones i el va obligar a fer les visites a mosses sempre acompanyat.

El febrer del 2022, una altra agent va presentar una denúncia per uns fets similars per part del mateix metge també el 2019, i al maig li van obrir un segon expedient disciplinari amb suspensió de sou i feina per al presumpte autor.

El 20 de maig, una tercera dona va explicar que també havia patit presumptes abusos sexuals per part del mateix home i els Mossos d'Esquadra el van detenir el mateix dia encara que, després de passar a disposició judicial, va quedar en llibertat amb càrrecs.

El 27 de maig, una quarta víctima va denunciar presumptes abusos a través de la bústia anònima de la Conselleria creada arran d'aquests fets per denunciar casos d'abús, i la cinquena víctima va denunciar els fets a través d'un sindicat dels Mossos d'Esquadra, que el van detenir per segona vegada el 9 de juny.

SENTÈNCIA



El Jutjat Penal 4 de Barcelona va condemnar el desembre de l'any passat el metge a dos anys de presó i inhabilitació per una de les denúncies, i la jutgessa li va imposar la mesura de llibertat vigilada per un termini de dos anys.

Alhora, la jutgessa ha acordat que l'acusat havia d'indemnitzar la víctima amb 5.000 euros pels danys morals causats, segons la sentència consultada per Europa Press .

La jutgessa considera provat que l'acusat, sense antecedents penals, exercia com a metge interí contractat pel departament, i que cap a les 12 hores del 20 de setembre del 2019 va visitar la víctima per valorar "el seu estat de salut per al possible pas a segona activitat".

A la visita, l'acusat va manifestar a la pacient que s'havia de quedar en roba interior perquè li exploraria punts corporals preceptius per al diagnòstic de fibromiàlgia i, després d'explorar-la, li va demanar que es tombés a la llitera i es tragués el sostenidor.

Tot seguit, "amb la intenció de satisfer el seu instint sexual, va procedir a fer-li tocaments al contorn dels pits i va introduir la mà sota les calces, fent-li tocaments" amb l'excusa de palpar l'os púbic.

Fonts pròximes als fets han explicat a Europa Press que estan esperant la celebració del judici de les altres quatre denúncies, i que, de moment, en no tenir antecedents penals, l'acusat no ha entrat a la presó.