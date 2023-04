Un detall de la façana del Tribunal Suprem. Foto: Europa Press

La Sala Penal del Tribunal Suprem (TS) celebrarà, els dies 6 i 7 de juny, un Ple monogràfic per fixar criteri sobre els recursos presentats contra les revisions efectuades pels tribunals sentenciadors a causa de la coneguda com a llei del sol sí que és sí , segons han explicat fonts jurídiques consultades per Europa Press .

Serà la primera vegada que el TS entri a analitzar si els tribunals han aplicat bé la Llei Orgànica de Garantia Integral de la Llibertat Sexual a les seves revisions de pena.

La Sala Segona durà a terme aquest estudi amb l'objectiu no només d'unificar criteri sinó de fixar doctrina, i perquè ja acumula més de 20 recursos de cassació contra actuacions de revisió.