La Fundació Espanyola d'Abogados Cristianos ha presentat una denúncia contra els presentadors de TV3 Toni Soler i Jair Domínguez i contra l'actriu Judit Martín per un presumpte delicte d'escarni contra els sentiments religiosos al gag del programa 'Està passant' que va fer una paròdia de la Verge del Rocío.

La denúncia s'ha presentat als jutjats de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) i retreu que Martín, "amb un forçat accent andalús, va fer una representació escarnissadora dels sentiments religiosos, cristianòfoba i andulozòfoba".

El text recull expressions que es van fer servir al programa durant la paròdia de la Mare de Déu, com 'Estic més calenta que el pal d'un xurrer' i 'Porto 200 anys sense poder fer una pols com Déu mana! Perquè mentre que em trec el vestit ja se m'han tret les ganes”.

També aporta reaccions de polítics contra el contingut del gag, entre ells un tuit del president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno; un de la portaveu d'Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez; i un altre del portaveu de Cs al Parlament, Nacho Martín Blanco, a més d?un comunicat de la diòcesi de Huelva.

El delicte d'escarni es penalitza amb una multa i, segons sembla dels denunciants, "la realització de l'esquetx vexatori cap a la Mare de Déu del Rocío no deixa cap dubte: l'acte de befa o burla és clar i contumaç", i afirmen que no està emparat per la llibertat dexpressió.