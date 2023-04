Fernando Sánchez Dragó

Sánchez Dragó serà enterrat aquest dimarts 11 d'abril a la tarda a la localitat de Castilfrío de la Sierra (Sòria), mateix lloc on ha mort l'escriptor, segons han confirmat fonts properes a l'autor madrileny.

Finalment no hi haurà capella ardent oberta al públic, ja que la pròpia família ha optat per acomiadar Sánchez Dragó en un acte íntim a Castilfrío. L'enterrament previsiblement tindrà lloc cap a les 17.00 hores, tal com han afirmat aquestes mateixes fonts.

L'escriptor Fernando Sánchez Dragó (Madrid, 1936) ha mort als 86 anys d'edat d'un infart a casa de Castilfrio de la Sierra (Sòria).