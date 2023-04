La ministra d'Igualtat, Irene Montero / @EP

El Ministeri d'Igualtat va registrar el mes de febrer d'aquest any un total de 9.346 consultes pertinents a través dels serveis d'atenció a víctimes de violència masclista: trucades, whatsapps i correus electrònics al 016 i al xat online de la web de la Delegació de Govern contra la Violència de Gènere.

D'aquestes, 8.124 s'han produït a través del telèfon d'atenció 016 . Aquesta xifra, segons recull Igualtat al seu butlletí mensual sobre aquest tema, suposa un augment del 8,5% respecte al mateix període de l'any 2022 (quan es van produir 7.486 trucades pertinents).

El 72% d'aquestes consultes rebudes el 016 al febrer van ser realitzades en un 72% per la mateixa usuària , fet que suposa un augment d'1,8 punts percentuals respecte al febrer del 2022. Per contra, han baixat en relació amb fa un any les trucades efectuades per familiars i persones properes (que són un 21,3% del total i suposen 1,1 punt menys que el febrer de 2022), i les que han fet altres persones (un 6,8% del total de trucades i un 0,6% menys que un any abans).

Per WhatsApp es van rebre 445 consultes pertinents el mes de febrer del 2023, de les quals el 85,6% van ser relatives a violència de gènere (parella o exparella) i el 14,4% a un altre tipus de violència contra les dones. Per correu electrònic, per la seva banda, es van rebre 139 consultes pertinents el febrer del 2023: el 77% relatives a violència de gènere i el 23% a un altre tipus de violència contra les dones.

Igualtat destaca, a més, el servei que des del 15 de setembre de 2022 s'ha incorporat a aquests altres, el xat online disponible a través de la pàgina web de la Delegació del Govern Contra la Violència de Gènere i que al segon mes d'aquest any ha comptabilitzat 638 consultes pertinents, el 91,4% de les quals van ser relatives a la violència que es produeix en l'àmbit de la parella o exparella, davant del 8,6% que corresponen a altres tipus de violència contra les dones.

ATENPRO I DISPOSITIUS

D'altra banda, Igualtat ha informat que el nombre d'altes al Servei telefònic d'atenció i protecció per a víctimes de violència de gènere (ATENPRO) des del 2005 i fins al 28 de febrer del 2023 ha estat de 132.891 i que durant el mes de febrer de 2023 s'han registrat 886 altes, fet que suposa un augment del 22,5% respecte al mateix mes de l'any passat.

Pel que fa a les baixes, durant el mes de febrer del 2023 se n'han registrat 730, fet que suposa un 8,9% menys respecte al gener del 2023 i una disminució del 9,8% respecte al febrer del 2022. Això implica que, el 28 de febrer d'aquest any, el nombre d'usuaris actius és de 17.328 (un 4,5% més que un any abans).

Sobre el nombre d'instal·lacions de dispositius del Sistema de seguiment per mitjans telemàtics de les mesures d'allunyament a l'àmbit de la violència de gènere des de l'any 2009 i fins al 28 de febrer del 2023 ha estat de 13.468.

En aquest cas, el 28 de febrer de 2023, el nombre de dispositius actius és de 3.386. Igualtat destaca que aquesta dada ha experimentat un augment del 26,2% respecte al febrer del 2022 després d'instal·lar-se al segon mes d'aquest any 293 dispositius (un 100,7% més que el febrer de l'any anterior) i 137 desinstal·lacions (un 10 ,5% més que al febrer del 2022).