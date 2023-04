La dona ha reconegut que el juny del 2019 va compartir a Twitter un vídeo de menors en una aula en què criden, llancen papers a la professora i, burlant-se'n, tomben taules i cadires, i va afirmar que es tractava d'un centre a Espanya , quan les imatges havien estat gravades al Brasil

Una dona ha acceptat aquest dimarts una condemna de l' Audiència de Barcelona a un any de presó --que no complirà a condició de no reincidir i seguir un programa de tractament-- i una multa de 900 euros per un delicte d'odi en difondre 'fake news' sobre menors migrants.

La dona ha reconegut que el juny del 2019 va compartir a Twitter un vídeo de menors en una aula en què criden, llancen papers a la professora i, burlant-se'n, tomben taules i cadires, i va afirmar que es tractava d'un centre a Espanya , quan les imatges havien estat gravades a Brasil.

"Manant vídeo d'un centre educatiu per a emigrants il·legals. Mireu com agraeixen la nostra acollida" , va dir al compartir les imatges, però arran d'una denúncia de la Síndica de Greuges de Barcelona la investigació judicial va constatar que el vídeo va ser gravat al Brasil.

Després d'un pacte de la defensa i la Fiscalia, la dona ha estat condemnada a un any de presó per un delicte contra els drets fonamentals i les llibertats públiques, però no entrarà a la presó a condició que no reincideixi en els propers dos anys i de que segueixi un programa de tractament i reinserció sobre igualtat.

La sentència de la Secció 21 de l'Audiència de Barcelona és ferma des d'aquest mateix dimarts perquè, després de l'acord, la defensa i la Fiscalia han renunciat a recórrer-la, i també inclou cinc anys d'inhabilitació per treballar en l'àmbit docent.