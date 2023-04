Botiga de Shein a Madrid. Fitxer @ep

Moltes persones de diferents països del món han notificat les últimes setmanes que estan sent etiquetades en publicacions de Shein on se'ls notifica que han rebut una targeta de regal per gastar a la botiga.

Tot i això, es tracta d'una estafa d'uns ciberdelinqüents que estan suplantant la companyia i, en introduir les dades per rebre el descompte, procedeixen a accedir als comptes bancaris.

"Has estat etiquetat a la foto?, Felicitacions, has guanyat la targeta de regal SHEIN!, Segueix la història i obté el teu premi!" , afirma el missatge on s'etiqueta els usuaris de manera aleatòria. Aquest premi fals ha arribat a comptes d'Instagram d'Espanya, el Regne Unit, França, Polònia i Austràlia.

EVITAR SER ETIQUETAT

Instagram dóna l'opció als usuaris d'impedir que comptes desconeguts puguin etiquetar-te a les seves publicacions.

Per fer-ho, segueix els passos següents: