Arxiu - Un agent de la Guàrdia Civil (arxiu)

L'associació Justícia per a la Guàrdia Civil (Jucil) ha demanat aquest dimarts la dimissió del ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska , per la "insostenible situació" i la gestió nul·la en la millora de les condicions de vida dels integrants dels agents a Catalunya .

En concret, han denunciat el "rebuig" que pateixen per part de grups independentistes, així com la "colonització de competències de la Guàrdia Civil per part dels Mossos d'Esquadra" , citant el cas del Servei Marítim, o incompliments a l'hora de declarar Catalunya com a Zona d'Especial Singularitat, cosa que implicaria beneficis per als agents destinats a aquesta comunitat.

"El problema més gran dels guàrdies civils a Catalunya és que una minoria ens vol expulsar i el Govern sembla recolzar aquesta idea", han assenyalat en un comunicat.

ASSENYALAMENT DES DEL 'PROCÉS'

"Des de fa anys, i més concretament des de l'inici de l'anomenat 'procés', els guàrdies civils destinats a aquesta comunitat autònoma malviuen a causa del rebuig i l'abandonament que pateixen d'una part de la societat catalana , la independentista", ha assenyalat en roda de premsa Ernesto Vilariño, secretari general de Jucil.

El secretari general de Jucil ha afegit que, sota la situació d'estrès i tensió permanent a què es veuen sotmesos, "cada vegada són més els que decideixen sol·licitar altres destins on puguin treballar i residir, sense respirar la crispació que suporten a Catalunya" .

Per a Vilariño, "seria desitjable que el titular d'Interior fes un exercici de responsabilitat i honradesa amb la societat i anunciés la dimissió" . "Veiem la seva mala gestió, amb certa compassió, però és imprescindible que en un exercici d'autocrítica prengui la millor decisió, que és cedir el càrrec a una altra persona més solvent i compromesa amb la seguretat del nostre país", ha assegurat.

"COLONITZACIÓ DE COMPETÈNCIES"

Així mateix, el secretari general ha assenyalat com els últims anys el Ministeri ha permès una "colonització de competències de la Guàrdia Civil per part dels Mossos d'Esquadra", com al Servei Marítim.

"Patim un abandonament en què col·labora l'Executiu, ja que, en no estar dins de l'operatiu del servei d'emergències 112 a Catalunya, no s'avisa ni al Servei Marítim ni al Seprona, per exemple, en les situacions d'emergència, amb el perjudici que això ocasiona als ciutadans afectats", ha sostingut Vilariño.

Per la seva banda, la portaveu de Jucil a Barcelona, Mila Cívic, ha ressaltat "una carència de personal" de la Guàrdia Civil a Catalunya i ha detallat que, dels 3.549 efectius que es comptabilitzaven el 2019 --1.960 a Barcelona, 602 a Tarragona, 556 a Girona i 431 a Lleida--, la xifra va baixar en 256 guàrdies civils només els dos primers anys del Govern de Pedro Sánchez.

"El mateix Ministeri de l'Interior reconeixia a finals del 2021 un dèficit de 804 agents sobre el catàleg necessari per cobrir les seves funcions. O el que és el mateix, el 20% dels llocs de l'institut armat a Catalunya està vacant. I això sense comptar amb què molts dels buits es cobreixen cada any amb alumnes en pràctiques", ha lamentat.

A més, ha assegurat que el Ministeri ha admès que hi ha 3.188 efectius disponibles actualment a Catalunya, fet que suposa una caiguda del 9,2%, "gairebé un miler menys dels necessaris per cobrir les competències que té el cos en aquesta comunitat".

L'associació recorda que el ministre de l'Interior ja va dir el gener del 2022 que la tramitació perquè Catalunya fos declarada Zona d'Especial Singularitat "estava molt avançada", per la qual cosa li "suggereix" transcorregut un any que dimiteixi per la seva nul·la gestió a la millora de les condicions de vida dels integrants de la Guàrdia Civil.