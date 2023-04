Un edictiu de la Universitat Pompeu Fabra. Foto: UPF

La nova Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU), que reconeix als estudiants el dret a l'atur acadèmic i impedeix als col·legis majors adscrits a universitats públiques segregar per sexe, ha entrat en vigor aquest dimecres 12 d'abril, 20 dies després de la seva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Entre les modificacions de la nova norma destaca el compromís de despesa de l'1% del producte interior brut (PIB) per al 2030; inclou entre les funcions del claustre universitari "analitzar i debatre temàtiques d'especial transcendència"; o que una persona no funcionària pugui ésser rector d'Universitat.

Precisament, la norma assenyala que els candidats a rector "hauran de ser personal docent i investigador permanent doctor a temps complet i reunir els mèrits de recerca, docència i experiència de gestió universitària que determinin els Estatuts".

Així mateix, el text inicial aprovat pel Govern va ser modificat durant la tramitació parlamentària al Senat per establir que, fins que es produeixi l'adaptació dels Estatuts i es determinin per la universitat els mèrits de recerca, docència i experiència de gestió universitària que hauran de fer reunir els candidats a rector, se'ls exigirà com a mínim estar en possessió de tres sexennis de recerca, tres quinquennis docents i quatre anys dexperiència de gestió universitària en algun càrrec unipersonal. Les universitats tenen un termini màxim de dos anys per adaptar els seus Estatuts a la LOSU.

DRET A VAGA

Pel que fa a l'atur acadèmic, que podrà ser total o parcial, la llei estableix que haurà de respectar "el dret a l'educació de l'estudiantat". "Les universitats desenvoluparan les condicions per a l'exercici del dret esmentat i el procediment de declaració de l'atur acadèmic, que serà efectuada per l'òrgan de representació de l'estudiantat", precisa el document, que també indica que, amb la nova Llei d'universitats, la participació dels estudiants en els òrgans de govern de la universitat com el Claustre o els Consells de Facultat o Departament arriba a la LOSU un mínim del 25 per cent.

A més, estableix que la figura de professor associat aportarà els seus coneixements en aquelles matèries en què la seva experiència professional sigui rellevant, limitant la seva docència a un màxim de 120 hores lectives; i incorpora la figura del professorat Substitut la finalitat del qual és la de substituir el PDI amb dret a reserva de lloc de treball que suspengui temporalment els seus serveis, amb l'objectiu d'evitar que les universitats es vegin obligades a recórrer a altres figures, com la de l'Associat.

Un altre dels principals punts de la nova llei es troba quant a la formació al llarg de la vida, és a dir, fer que les universitats estiguin dirigides a totes les edats, per donar resposta a les necessitats competencials a l'edat adulta i pel canvi demogràfic previst en els propers anys.

CIÈNCIA OBERTA I PLURALITAT LINGÜÍSTICA



També fa èmfasi en els aspectes relatius als retorns a la societat incorporant nous principis per a les avaluacions al professorat; aquestes seran qualitatives i quantitatives, tindran en compte l'accés obert de les publicacions, l'impacte territorial de les investigacions, la pluralitat lingüística, l'experiència professional, i les particularitats de cada disciplina acadèmica. A més, i per evitar dinàmiques endogàmiques, a tots els concursos públics la universitat convocant estarà en minoria i els membres seran escollits per sorteig.

Pel que fa a la governança, planteja que l'elecció dels representants dels diferents sectors de la comunitat universitària es realitzarà mitjançant sufragi, i comptarà amb quatre estructures bàsiques: Claustre, Consell de Govern, Consell d'Estudiants i Consell Social. El Claustre serà el màxim òrgan de representació i participació de la comunitat universitària.

En matèria de gènere, estableix que per crear una universitat, pública o privada s'hauran de comptar amb plans d'igualtat, mesures per eliminar la bretxa salarial i els protocols davant de tota mena d'assetjament. D'altra banda, les Unitats d'Igualtat i les de Diversitat seran obligatòries i tots els òrgans de les universitats i les comissions d'avaluació o selecció de personal seran paritaris. A més, als concursos es podran aplicar accions positives per contractar, en igualtat de condicions idoneïtat, al sexe menor representat.