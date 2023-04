El vent i els fenòmens costaners tindran aquest dimecres 12 d'abril en risc un total de 14 províncies espanyoles, segons ha informat l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

La província de Girona estarà en risc important per onades i en risc per vent, mentre que Tarragona estarà en risc per vent i, per part seva, Astúries i Cantàbria estaran en avís groc per fenòmens costaners.

A Andalusia estaran en risc per onades Almeria i Granada; ia Aragó el vent tindran en risc Osca, Terol i Saragossa.

A més, a Galícia les onades tindran en avís groc a La Corunya i Lugo i al País Basc Guipúscoa i Biscaia, mentre que a la Comunitat Valenciana la província de Castelló estarà en risc per vent.

Aquest dimecres un front atlàntic recorrerà l'extrem nord de la Península d'oest a est, deixant al seu pas nuvolositat abundant i precipitacions localment moderades. Aquestes es podrien estendre, de manera més feble i dispersa, a zones de l'altiplà Nord, entorns dels sistemes Central i Ibèric, i sense descartar cap ruixat ocasional a l'est de Catalunya al final.

El cel estarà poc ennuvolat al principi al centre, sud peninsulars i Balears, augmentant a intervals de núvols mitjans i alts, i predominant poc ennuvolat o amb núvols alts al litoral sud-est i Estret.

No obstant això, s'esperen intervals ennuvolats a les Canàries, predominant núvols mitjans i alts, i alguns núvols baixos al nord.

La cota de neu al nord peninsular se situarà en uns 2.000 metres inicialment baixant fins a 1.000/1.200 metres, i fins a 1.400/1.600 metres al centre. Probable calima a Canàries, principalment a illes orientals.

Les temperatures diürnes ascendiran a l'àrea mediterrània, sobretot al litoral de Llevant, que pujaran de forma notable i baixaran en bona part de la resta peninsular, localment notable al quadrant nord-oest. Les mínimes, en general, en descens.

A més, l'AEMET preveu gelades febles en els sistemes muntanyosos de la meitat nord peninsular, una mica més intenses als Pirineus. A les Canàries, pocs lleugers o lleugers descensos de les temperatures.

Els vents bufaran del sud-oest girant al nord-oest a la Península, forts o amb intervals forts a la costa nord-oest de Galícia, Cantàbric i vall de l'Ebre. A la zona de l'Empordà i les Illes Balears, aniran rolant a component nord i refermant; ponent a l'Estret i Alborán; cops forts en zones altes del terç est peninsular; i alisis a les Canàries, amb intervals forts.