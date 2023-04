Baixada preu

Mercadona , companyia de supermercats físics i de venda en línia, fidel al seu compromís de baixar els preus de venda al públic quan baixen els preus de cost, ha decidit, després de comprovar que aquests, encara que lentament, ja s'estan produint al mercat, avançar-se a aquesta baixada de costos i ajustar els preus de venda des d'aquest mes d'abril a 500 dels seus productes de consum diari fins a final d'any. D'aquesta manera, “El Cap” (client) es pot beneficiar per endavant d'aquesta reducció i percebre fins a un estalvi de 150€ anuals a la cistella de la compra.

La iniciativa, que es fa sense tocar la qualitat dels productes i garantint la sostenibilitat de tota la cadena alimentària (proveïdors, sector productiu, de l'empresa i dels treballadors), suposarà un estalvi per als clients de 200 milions d'euros d'aquí a final d'any , i tindrà un impacte al marge de la companyia de -0,6 punts, que se sumen a la reducció realitzada per l'empresa de -1,1 punts des del 2020 per minimitzar l'important increment dels preus de cost a l'origen i la indústria.

La baixada de preu d'aquests 500 productes, molts dels quals estaran degudament identificats a la botiga, s'aplica a nombrosos aliments de consum diari disponibles a diferents seccions i negocis.

Llista de productes que baixaran de preu: