Rodatge de 'Masterchef' a l'Oceanogràfic de València @ep

Un total de 44 persones que van participar com a comensals en una prova del programa de televisió ' Masterchef ' celebrada a València van patir una intoxicació alimentària, segons ha confirmat la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana.



L'enregistrament del popular 'talent' de cuina que emet TVE es va dur a terme el passat 19 de gener a l'Oceanogràfic de València i hi van participar alguns dels seus treballadors.



Després de l'emissió del programa, diumenge passat, una usuària de Twitter --que s'identificava com a empleada de l'oceanogràfic valencià-- va assegurar que havia patit, igual que altres companys, símptomes de grastroenteritis pels quals va haver d'anar a un servei de Urgències. "Gràcies 'Masterchef' per la pitjor experiència gastronòmica que he tingut a la meva vida" , ha manifestat.



Va afegir que l'empresa havia informat els responsables del programa del que havia passat i que també Salut Pública en tenia coneixement. Des de la Conselleria de Sanitat han confirmat que van ser 44 les persones afectades.



Per la seva banda, la productora del programa, Shine Iberia, ha emès un comunicat en què lamenten els fets. "Des de MasterChef vam lamentar molt la indisposició que van manifestar alguns dels comensals que van assistir a l'enregistrament del nostre exterior a València, amb qui es va estar en contacte en tot moment a través de l'Oceanogràfic, en tractar-se de personal de la companyia".



Recalquen que es tracta d'un cas "absolutament excepcional en aquests 11 d'anys de MasterChef a Espanya, un programa on és una prioritat absoluta garantir la cura alimentària de les persones que hi intervenen".



Afegeixen que a l'exterior de València "els aliments van ser analitzats en origen amb resultats positius i se'n va garantir la traçabilitat en tot el procés, tal com es va informar i va documentar les autoritats sanitàries competents quan vam tenir coneixement dels fets".