La Sala Social del Tribunal Suprem ha dictat una sentència en què determina que un retard "greu" de l'empresa en el pagament del salari a un treballador justifica que aquest resolgui el seu contracte de treball i sigui indemnitzat amb una quantitat equivalent a la de l'acomiadament improcedent.

La decisió del Suprem, amb què unifica doctrina, parteix d'un recurs de cassació presentat per un treballador a qui l'empresa on treballava li va pagar el seu salari, durant un any, amb una mitjana de 10,5 dies de retard. L'empresa en qüestió tenia deutes amb la Tresoreria General de la Seguretat Social i rebia constrenyiments, embargaments i requeriments de pagament per part de l'Agència Tributària.

El treballador va sol·licitar a la Justícia que declarés que aquest retard en el pagament del salari era causa per extingir el contracte de treball i condemnar l'empresa al pagament d'una indemnització.

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM), en una sentència prèvia a la del Suprem, va negar aquest dret al treballador en considerar que la mitjana de retard en l'abonament del salari "no era excessiva", i que, en ser una pràctica reiterada, era "perfectament previsible", tenint en compte que l'empresa travessava dificultats econòmiques.

El Suprem, per contra, no comparteix aquest argument i anul·la la decisió del TSJM en entendre que demorar durant un any complet el pagament del salari en una mitjana de 10,5 dies “és suficient per declarar l'existència de causes per extingir l'enllaç laboral a instància del treballador, ja que el que l'empresari aboni la nòmina en el moment que correspongui és una "obligació legal" recollida a l'Estatut dels Treballadors.

"Concorre aquesta gravetat quan l'impagament dels salaris no és un mer retard esporàdic, sinó un comportament persistent , de manera que la gravetat de l'incompliment es manifesta mitjançant una conducta continuada del deure d'abonar els salaris deguts", apunta la sentència de l'Alt Tribunal .

El Suprem considera acreditat que durant el període d'abril del 2019 al març del 2020, el treballador va percebre la seva retribució amb un retard mitjà de 10,5 dies, i que l'abonament del salari d'abril del 2019 es va efectuar en dos pagaments, el 20 de maig i 31 de maig de 2019.

L'Alt Tribunal considera que aquesta demora és de gravetat suficient per declarar extingit el contracte de treball i condemnar l'empresa a l'abonament de la indemnització prevista per a l'acomiadament improcedent.

En concret, i pel que fa a aquest litigi, condemna l'empresa Vendes i Serveis Tècnics de Centre a abonar al treballador 48.232,73 euros en concepte d'indemnització.